El megacrac peruano que derrotó al coronavirus

El exfutbolista peruano y su esposa lograron superar el coronavirus y este martes recibieron el alta médica tras permanecer diez días internados en una clínica de Lima.



Se trata de Héctor Chumpitaz y su esposa, María Esther Dulanto, quienes pasaron así a ser parte de las más de 23.000 personas que han vencido al virus SARS-CoV-2 en Perú, cuyo síndrome, la COVID-19, ya han padecido en el país más de 72.000 personas, de las que más de 2.000 han fallecido.



Héctor Chumpitaz Foto: El Comercio de Perú - GDA

El matrimonio terminará ahora de recuperarse en su domicilio, según informó este martes el hijo de ambos, Tito Chumpitaz, en redes sociales.



El apodado 'Capitán de América' fue hospitalizado el pasado 2 de mayo después de que su hijo denunciase que tanto él como su esposa padecían desde hacía varios días los síntomas de la COVID-19 y no habían sido atendidos en la clínica a la que acudieron por falta de camas y de pruebas.}



La recuperación de Chumpitaz, ídolo de Universitario de Deportes y de la selección de Perú, fue celebrada "con mucha alegría" por el club crema en redes sociales.



Durante su hospitalización, Chumpitaz se enteró del fallecimiento de Pedro Pablo 'Perico' León, compañero suyo en la selección nacional, con el que jugó el Mundial de 1970.



León, ídolo de Alianza Lima, eterno rival de Universitario, murió el domingo por una persistente neumonía, de la que se descartó que fuese causada por el coronavirus.



De momento Chumpitaz, campeón de la Copa América con Perú en 1975 y finalista de la Copa Libertadores en 1972 con Universitario, es la única figura del deporte peruano conocida por haber padecido la COVID-19.



La pasada semana, el presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Gustavo San Martín, había admitido que varios deportistas peruanos también dieron positivo para coronavirus, pero no reveló sus nombres por una "cuestión de ética".



