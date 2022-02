Luego de la doble fecha de eliminatorias, los futbolistas colombianos regresan a sus equipos para disputar los torneos más importantes del planeta. Además, grandes competencias, como el Mundial de Clubes y la Copa del Rey, tendrán actividad en sus fases finales.



Esta es la recomendación de la sección de Deportes de EL TIEMPO para que se programe y no quede fuera de la discusión futbolera.

Lunes 7 de febrero

El plato fuerte del primer día de la semana está a cargo del fútbol colombiano. América de Cali enfrentará a Independiente Santa Fe, por la liga Betplay, en el Pascual Guerrero sobre las 08:15 p.m. Transmite Win Sports +.

Martes 8 de febrero

El martes comienzan las semifinales del Mundial de Clubes, que se está disputando desde el 3 de febrero en Emiratos Arabes Unidos.



Palmeiras, el campeón de Conmebol, estará enfrentando al ganador del juego entre Al Ahly (Confederación Africana) y Monterrey (Concacaf). El compromiso será a las 11:30 a.m., hora colombiana.

Miércoles 9 de febrero

A mitad de semana las emociones vendrán principalmente de las actuaciones de los colombianos en el exterior.



A las 12:00 a.m., por los cuartos de final de la Copa Italia, Atalanta, de Duván Zapata y Luis Fernando Muriel, se estará midiendo ante la Fiorentina. Los interesados en ver al equipo de Bergamo podrán hacerlo a través de la pantalla de Star+.



Sobre las 02:00 p.m., el Rayo Vallecano de Radamel Falcao estará jugando el primer duelo de las semifinales de la Copa del Rey contra el Real Betis. La transmisión será por los canales de Directv Sports.



En la noche, el plato fuerte estará a cargo de la Superliga Betplay. Deportivo Cali y Deportes Tolima, los dos campeones del 2021, medirán pulsos a las 8:00 p.m, en el primer partido del torneo. La vuelta será el 23 de este mismo mes. Transmite Win Sports+.

Jueves 10 de febrero

El jueves futbolero comenzará muy temprano por cuenta de James Rodríguez. Su equipo, el Al Rayyan, enfrentará al Al Sailiya por la Liga de Catar. El duelo será a las 08:40 a.m.



Más tarde, sobre las 02:45 p.m., el Liverpool de Luis Díaz se medirá ante el Leicester City. La transmisión de televisión estará en Star+ y Espn.



Ya en la noche, por la primera fecha de la Copa Colombia, Atlético Huila y Real Cartagena se enfrentarán. El juego irá por Win Sports+ a las 08:00 p.m.

Viernes 11 de febrero

El viernes en la noche, el partido destacado vendrá por cuenta de la Liga Betplay. Atlético Nacional vs. Alianza Petrolera será el encuentro a seguir. El duelo será a las 08:10 p.m. Transmite Win+.

Sábado 12 de febrero

La agenda futbolera del sábado empieza con actividad en suelo ibérico gracias al duelo entre Villareal y Real Madrid, por la Liga de España, a las 10:15 a.m.



Sobre las 11:30 a.m., se vivirá la final del Mundial de Clubes, el torneo que reúne a los campeones de todas las confederaciones del planeta.



Ya caída la tarde, el partido de Once Caldas vs. Junior, de la Liga Betplay, se presenta imperdible. El blanco blanco y los tiburones jugarán a las 06:10 p.m.

Domingo 13 de febrero

El último día de la semana tendrá al Atalanta de Duván Zapata y Luis Fernando Muriel enfrentando a la Juventus de Juan Guillermo Cuadrado. El partido, de la Serie A italiana, se podrá ver desde las 02:45 p.m. por Star+.



En la noche, el clásico añejo del fútbol colombiano, Deportivo Cali vs. Millonarios, es el compromiso imperdible. Albiazules y azucareros se verán las caras en el estadio de Palmaseca sobre las 06:05 p.m. Transmite Win Sports+.

