El fútbol no para, está en pleno auge, y la próxima semana viene cargada con partidos de alta tensión, pues regresa la Liga de Campeones, nada más y nada menos.

Y siguen los compromisos de las ligas locales, como en Italia, Francia, Inglaterra y la colombiana, que ya toma forma.



El lunes se tendrán dos juegos de la Primera B colombiana, Bogotá se medirá a Valledupar y Real Cartagena al Huila.

Clásico de clásicos

Y el martes habrá una jornada interesante, pues en la Liga de Campeones se enfrentarán PSG y el Real Madrid, a las 3 de la tarde y se podrá ver por Espn.



A la misma hora jugarán Sporting y el Manchester City, juego que se podrá seguir por Espn 2, juego clave.



A las 6 de la tarde jugarán Unión Magdalena vs. Bucaramanga y a las 8:05 p.m. lo harán Envigado vs. Nacional, ambos irán pro Win Sports o Win Sports +.



El miércoles, a las 2 de la tarde, jugarán en Colombia Pereira vs. Jaguares, a las 4:05 p.m., Tolima vs. Santa Fe, a las 6:10 de la tarde se enfrentarán Millonarios y Águilas Doradas y a las 8:15 p.m., Medellín vs. Junior, por Win Sports o Win Sports +.



Liga de Campeones: Inter de Milan se enfrentará a Liverpool, a las 3 de la tarde por Espn, y a la misma hora jugarán Salzburgo vs. Bayern Múnich, por Espn 2.



Al día siguiente, el jueves, a las 2 de la tarde jugarán Patriotas vs. Once Caldas, a las 4:04 p.m. lo harán Petrolera vs. Cortuluá, a las 6:10 de la tarde, pasto vs. Cali y a las 8:15 p.m. América vs. La Equidad, todos por Win Sports o Win Sports.

Festejo de gol del Barcelona. Foto: EFE

La Liga de Europa entra en acción con los juegos claves: Barcelona vs. Nápoles, a las 12:30 p.m., Borussia Dortmund vs. Rangers. Zenit vs. Betis, Porto vs. Lazio y Atalanta vs. Olympique, a las 2 de la tarde, por Star +.



El viernes, a las 2:45 de la tarde, jugarán en la Serie A de Italia Juventus y Torino, por Star +. La Liga femenina colombiana tendrá el partido Cali vs. Huila, a las 4 p.m., por Win Sports.



Una lluvia de partidos se cumplirá el sábado. En Colombia, Santa Fe vs. Medellín será a las 4:50 de la tarde; Jaguares vs. Millonarios, a las 6.10 p.m., y a las 8:05 p.m. se cumplirá el juego Nacional vs. Unión Magdalena, todos por Win Sports o Win Sports +. A las 11 a.m., Real Santander visita a Millonarios, en la Liga femenina.



Por Star + podrá seguir Southampton vs. Everton (10 a.m.), Liverpool se medirá a Norwich, a la misma hora, y luego, a las 12.30 p.m., Manchester City vs. Tottenham.

Domingo, con mucho fútbol



A las 3 p.m., por Star +, se podrá seguir el compromiso de Francia entre el Nantes y el PSG, con todas sus figuras.



Y se cierra la semana el domingo con partidos claves como Cortuluá vs. Pereira (2 p.m.), Cali vs. Alianza Petrolera (4:05 p.m.), Junior vs. América, a las 6.10 p.m. y La Equidad vs. Tolima, a las 8:05 p.m.



Fiorentina visitará al Atalanta a las 6:20 a.m., el Leeds hará lo mismo con el Manchester United (9 a.m.) y Bayer Múnich se enfrentará contra el Greuther, a las 9:30 a.m., por Star +.



