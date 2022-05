El fútbol del mundo entra en la recta final en varias de sus competiciones. La semana entre el 9 y el 15 de mayo tendrá intensa actividad futbolera a nivel local e internacional.



En Europa, la atención se centrará en las definiciones de las copas: en Italia, el título se resolverá el miércoles 11, entre Juventus y el Inter. En el equipo de Turín se espera la posible aparición del colombiano Juan Guillermo Cuadrado. Será a las 2 p. m.



También habrá final en Inglaterra, con la disputa de la FA Cup, entre el Liverpool y el Chelsea. Este es uno de los títulos que busca el equipo del colombiano Luis Díaz, mientras llega la hora de la final de la Liga de Campeones. Este partido será el sábado a las 10:45 a. m.

Luis Díaz. Foto: EFE

En cuanto a las ligas, habrá jornada durante la semana en Inglaterra, donde se destacan los juegos Aston Villa vs. Liverpool, el martes a las 2 p. m. Mientras que el Wolverhampton enfrenta al Manchester City el miércoles a las 2:15 p. m.



En España, Barcelona juega el martes contra el Celta a las 2:30 p. m., mientras que el ya campeón Real Madrid se mide al Levante el jueves, a las 12 m. También estará en acción el Rayo Vallecano de Falcao García, que el jueves enfrenta al Villarreal, a la 1 p. m.



En los partidos del próximo fin de semana se destaca la actividad en la Seria de Italia, donde sigue la vibrante lucha por el título. Milan enfrenta al Atalanta el domingo, a las 11 a. m., y el Inter visita al Cagliari, a la 1:45 p. m.



En Colombia, la próxima semana habrá atención en dos frentes, la última fecha de la fase todos contra todos que tentativamente será el domingo 15 de mayo, en espera de programación. Igual que el sorteo de los cuadrangulares (aún sin programación).



Además, se jugarán los partidos de vuelta de octavos de final de la Copa Colombia. Se destacan los partidos, Santa Fe vs. Junior, Jaguares vs. Millonarios, Magdalena vs. América, Once Caldas vs. Nacional y Pereira vs. Tolima. Los partidos están programados para el miércoles 11 de mayo.