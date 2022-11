El 2022 ha sido el año del fútbol femenino y para Colombia ha sido muy especial, con América de Cali alzando el título local, los Sudamericanos Sub-17 y Sub-20, la Copa América por primera ocasión celebrada en el país la buena participación en la Copa Conmebol Libertadores, además de los Mundiales de las categorías juveniles, con extraordinaria actuación.

La Selección Colombia Sub-20 venció este año a Alemania, siendo esta la primera vez que un combinado nacional colombiano vence a las teutonas, y la Sub-17 hizo historia al ser subcampeonas del mundo.



Luego de los grandes y merecidos homenajes para las futbolistas colombianas, ahora, la Embajada de Estados Unidos en Colombia se unió a los festejos y les hizo otro reconocimiento, en donde el propio embajador desglosó un plan de apoyo para el fútbol femenino nacional.

Apoyo estratégico

En la residencia del Embajador de los Estados Unidos se llevó a cabo un gran evento en donde, con el Ministerio del Deporte presente, el país reinante en el balompié femenino a nivel mundial expuso unos mecanismos para potencializar la disciplina en Colombia, tanto así, que de la mano con María Isabel Urrutia, ministra del deporte, ayudarán económicamente para establecer una liga sostenible y rentable.

Selección Colombia Sub-17. Foto: Prensa FCF

El plan de un nuevo aliado no solo estará presente en la economía, sino que, durante el evento también marcaron un método para escapar del narcotráfico y la violencia, a través de becas universitarias y deportivas internacionales.



Eso es lo que quiere Francisco Palmieri, Embajador de Estados Unidos en Colombia: “En Estados Unidos no solo somos aficionados del deporte, sino que creemos en el poder del deporte y las lecciones que da para la vida. A través del deporte los jóvenes pueden aprender no solo las tácticas sino aprender la disciplina y la persistencia. Colombia está en la cima del mundo con dos equipos de mujeres que demostraron que no hay límites para ellas”, dijo.

Además, concluyó que Estados Unidos será un soporte: “Gracias a las dos selecciones se pueden generar nuevos espacios para que las mujeres puedan seguir creciendo y hacer soñar a todo un país. Así le dan a espalda a la criminalidad. Con todos estos logros que ustedes cosechan viene una inmensa responsabilidad porque son ustedes las encargadas de demostrar que hay alternativas a través del deporte para generar un mejor futuro”.



La nación americana ya le abrió sus puertas a los proyectos en pro de las jugadoras y del fútbol femenino colombiano y Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, dijo: “Es un honor que un país que trabaja el mejor fútbol femenino, como lo es Estados Unidos quiera hacernos un reconocimiento, esto es algo que recordaremos siempre”.





DEPORTES Y FUTBOLRED

