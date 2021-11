Razones por las que el fútbol femenino de Colombia es competitivo

Con una impresionante actuación de la portera Katherine Tapia, el Independiente

Santa Fe colombiano venció 2-4 a las brasileñas del Ferroviária en una entretenida tanda de penaltis y se clasificó a la final de la Copa Libertadores femenina.

De esta forma, tras empatar 1-1 en los 90 minutos y caer en la definición desde los doce pasos, las actuales campeonas del certamen se despidieron de la posibilidad de alzar el trofeo por segundo año consecutivo.



¿Por qué el éxito?

1. Encontrar un equipo. Es una de las claves. Los equipos colombianos siempre buscan fortalecer la nómina y se diagrama un grupo sólido en busca de los mejores resultados.



La idea es contar con una base importante, de buenas jugadoras en cada puesto y a eso se le añade traer refuerzos de categoría, que consolidan una idea de juego y un entrenador capaz y que ha dado resultados.



Eso es lo que han hecho conjuntos como Formas Íntimas, que desde el 2013 arrancó con la idea de consolidarse en el fútbol femenino no solo del país sino internacionalmente, pues fue segundo en 2009 y tercero en la Copa del 2013.



Al igual que el Huila, que ganó la Liga del 2018 y obtuvo el título de la Copa Libertadores, con un grupo de trabajo consolidado y que se conservó, luego del resultado del torneo local.



América, que fue tercera en 2019 y segundo en la edición de la Copa Libertadores del año pasado, ha seguido el mismo camino, de formar una columna vertebral sólida para conseguir esos resultados. N camino que también ha seguido Santa Fe.

La Copa, similar al torneo local



No se puede comprar la Copa Libertadores femenina con la masculina. Son torneos muy distintos. El primero es mucho más corto, de solo 15 días, y con menos equipos.



Es muy parecido a lo que pasa en Colombia, con una Liga corta, que no pasa los tres meses, lo que, si de comparaciones se habla, pues es similar al tratamiento de la Conmebol, que idea un certamen no largo, con pocos juegos y equipos.



El tema pasa, por ejemplo, porque este año el torneo local en Colombia terminó a mediados de septiembre y Santa fe y Cali, los dos representantes del país en la Libertadores, trabajaron de largo, con la meta en el torneo internacional.



Ambos conjuntos conservaron las nóminas, trabajaron durante esos días previos a la Copa y llegaron con ritmo de competencia y grupos sólidos.

La clave del talento

Los resultados no vienen solos. Es claro que para ganar, ir a una final, disputar instancias definitivas en torneos locales e internacionales hay que contar con una buena nómina, en la que los talentos llevan lejos a los equipos.



Colombia se ha destacado por contar, en los últimos años, con jugadores de prestigios, que se han destacado en el ámbito local y que han ido al exterior a romperla.

Santa fe femenino celebra el paso a la final. Foto: EFE



Bien lo dijo en estos días Daniela Montoya, jugadora del Cali: “Colombia tiene jugadoras talentosas, como ya que lo han demostrado en la Liga, en la Selección y en sus categorías inferiores, hay mucho talento”.



Y agregó: “Es importante que se lleva un proceso con la categorías inferiores con el profesor Nelson Abadía (DT de la Selección femenina Colombiana) y se nota porque aquí hay chicas de 15, 16, 20 años con el potencial para estar en la Selección Colombia”.

Técnico de categoría

Huila, campeón de la Copa del 2018, contó con una nómina buna, con excelentes jugadoras y con un técnico conocedor del fútbol femenino, que conformó una idea táctica esencial para obtener el título.



Albeiro Erazo es la cabeza visible del grupo, es un hombre que conoce al dedillo al plantel y tiene experiencia en este certamen. Fue el entrenador que llevó al Huila a conseguir el título en la Copa.



Erazo ha sido importante para que los clubes en el país aprendan a conformar un equipo fuerte en poco tiempo, que pelee en la Liga y llegue a instancias definitivas en la Copa Libertadores, tal y como ha hecho con Huila y Santa Fe.



Es un técnico que confirmó grupos con una idea táctica sólida, la misma que le ha dado resultados. Es tanto, que llega a la final de la Copa luego de vencer en la tanda de penaltis a dos fuertes equipos: Kindermann Avaí y a Ferroviaria, este último, el actual campeón del torneo continental.

Refuerzos de calidad

Santa Fe, cuando se acabó el proceso del Huila, trajo a Bogotá a la base de ese equipo, con Erazo como técnico.



Además, al equipo que tenía, el conjunto cardenal contrató a la arquera Gisela Robledo, que jugó la final con América, y a otras jugadoras que ya se habían destacado con Selección y en la misma Libertadores, como Gisela Cuesta, que ya había sido finalista con Formas Intimas.



A Santa Fe llegaron, además, la portera Katherine Tapia y las atacantes Gisela Robledo y Joemar Guarecuco, algo clave para que hoy se esté cerca del segundo título de la Copa y para que se hable del buen momento del fútbol femenino del país.



