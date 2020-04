Ministerio de Salud aclara que no cierra la puerta al fútbol este año

La discusión sobre el posible regreso o no del fútbol en Colombia este año ha sido permanente, y los clubes profesionales esperan directrices del Gobierno Nacional.



Este lunes, el Ministro de Salud, Fernando Ruiz, deslizó la posibilidad de que en lo que queda del 2020 no se pueda reanudar la actividad por culpa de la pandemia del covid-19. Sin embargo, este martes hizo importantes precisiones al respecto.

El Ministro aclaró que es muy probable que no se vuelva a la actividad del fútbol este año con público, pero no cerró la opción para jugar, eventualmente, a puerta cerrada, dependiendo de la evolución del coronavirus.



"Durante lo que queda del año, es muy posible que no tengamos fútbol a puerta abierta. La decisión de hacerlo a puerta cerrada dependerá de cómo se vaya comportando la epidemia y de lo que nos muestren los indicadores”, dijo el ministro en declaraciones a 'Blu Radio''.



Cabe recordar que los torneos de la Dimayor están suspendidos desde el pasado 12 de marzo y que la entidad presentó la semana pasada un protocolo para tratar de reanudar actividades, pero sin público en las tribunas.

Jorge Enrique Vélez, presidente de la Dimayor, le dijo a EL TIEMPO que no se referirá a las declaraciones del ministro de Salud hasta cuando se reúna este miércoles con los dirigentes de los clubes afiliados a la entidad.



