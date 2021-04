Alemania y su enérgica decisión sobre la Superliga

La Federación Alemana de Fútbol (DFB) se posicionó este lunes "claramente en contra" de la iniciativa "egoísta" de doce clubes europeos de crear una Superliga, mientras el Gobierno alemán optó por mantenerse al margen.

"La DFB se posiciona claramente en contra del concepto de una Superliga europea", arranca el escueto comunicado colgado por la federación en su página web.



A juicio de la institución, "en el fútbol debería tratarse siempre del rendimiento deportivo" y no de los "egoístas" "intereses económicos de unos pocos clubes".



El sistema vigente, argumenta la DFB, es "solidario" y se basa en "los ascensos y descensos", así como en la "calificación para las correspondientes competiciones" de carácter nacional y europeo.



"Los intereses económicos de unos pocos clubes no deben eliminar la vigente solidaridad del fútbol", asegura el comunicado. Según la DFB, "cada equipo debe decidir si sigue siendo parte solidaria de la organización del conjunto del fútbol o exclusivamente de sus propios intereses egoístas fuera de la Uefa y de sus respectivas asociaciones nacionales de fútbol".



La federación alemana se posiciona "expresamente tras la declaración común de la

Uefa y las asociaciones nacionales de Inglaterra, Italia y España".



El Gobierno alemán, por su parte, ha asegurado que los clubes de fútbol son "autónomos" para organizarse de la manera que mejor consideren.



En una rueda de prensa rutinaria, un portavoz del Ministerio de Interior -donde residen las competencias de Deportes- ha agregado que el Ejecutivo no se ha inmiscuido en este asunto y tampoco tiene previsto hacerlo.



La portavoz adjunta del Gobierno alemán, Ulrike Demmer, evitó expresar la posición concreta en este asunto de la canciller, Angela Merkel, al ser interrogada al respecto después de que el primer ministro británico, Boris Johnson, se declarase abiertamente en contra.



Entre los doce equipos fundadores de la iniciativa de la Superliga, que nace con la aspiración de ser "la mejor competición deportiva a nivel de clubes del mundo", no hay ningún alemán. No obstante, los promotores han dejado la puerta abierta a otros tres sin nombrar, para que se adhirieran a la iniciativa antes de su inicio.



Esto ha despertado los rumores de que pudiese ser una invitación para otros clubes, como los alemanes FC Bayern de Múnich o el Borussia Dortmund. El primero no se ha posicionado por el momento, mientras el segundo -que ha subido en bolsa más de un 9 % en la sesión bursátil- ha rechazado la iniciativa.



EFE