Petición especial del presidente de Argentina: ¡fútbol por TV gratis!

El presidente deArgentina, Alberto Fernández, aventuró una posibilidad de empezar a pensar en la vuelta del fútbol, al considerar el lunes por la noche que si "se les pueden hacer test rápidos a, por ejemplo, 30 futbolistas, entonces los equipos podrían volver a los entrenamientos ".



En declaraciones a C5N, Fernández sostuvo que con esa posibilidad de realizar "tests rápidos, que sería la única manera", se solventaría "el temor que hoy tienen los jugadores de contagiarse de coronavirus".

"Me explicaban que en el mundo del fútbol no está el temor del jugador a infectarse. Los que llegan a primera son chicos muy jóvenes. Muchos de ellos viven con sus padres. Muchos no viven en las mejores condiciones. Y el temor es llevar la infección a sus casas. Debemos ver si conseguimos algún sistema de testeos rápidos, para que un club testee 30 jugadores en un día, y tal vez así podamos volver a entrenar y volver al fútbol", amplió.



El mandatario también destacó: "Después, cuando vuelva el campeonato, me gustaría que se hable con la empresa que tiene los contratos de televisión para que la gente pueda ver varios partidos , además de, los importantes".



Fernández fue concreto sobre la posibilidad de que el fútbol se pueda volver a jugar sin público en los estadios. "Seguimos trabajando en que nos concedan a los argentinos el derecho de mirar algunos partidos gratis. Y creo que lo vamos a conseguir, que las empresas y la AFA están de acuerdo en esto. Tengo demasiados problemas para meternos en la interna del fútbol"



LA NACIÓN

GDA