El revolcón en el fútbol argentino, su transmisión y la TV pública

La AFA resolvió la burocracia que le faltaba: este mediodía, y mediante una acción en una escribanía, notificó a Fox Sports que rescinde el contrato que los mantenía unidos por la televisación del fútbol premium, en forma anticipada y unilateral. Además, comunicó a la otra empresa, TNT Sports, que está habilitada para hacer una oferta en los próximos días por el porcentaje que le pertenecía a su ahora exsocia: cada una de las empresas poseía la mitad. Además, en la AFA confirmaron que está prevista una reunión de Comité Ejecutivo para este jueves "o a más tardar el martes próximo".

Así, todo apunta a que TNT Sports transmita en soledad los partidos de la Copa de la Liga Profesional, que comenzará este viernes: serán 12 partidos por fin de semana. Ese sería el paso previo al desembarco de la TV Pública como pantalla del fútbol local, un deseo del Gobierno nacional. Claro que para que eso se dé, primero la Liga Profesional debe cerrar su contrato con TNT Sports.



Le puede interesar: (La Suramericana: carta de salvación para Millonarios y Gamero).



Fuentes de la AFA aseguraron antes del mediodía que habían firmado las notificaciones tanto para Fox Sports como para TNT Sports, por lo que se cerraba el capítulo de las formalidades iniciado hace más de una semana, cuando la mayoría de los dirigentes de la Liga Profesional, reunidos en Ezeiza, decidieron salirse del contrato con Fox-Disney y comenzar a negociar con TNT Sports para que se convierta en la señal oficial y exclusiva de los partidos de televisión.



En esa misma reunión, incluso, se habló de un "incremento de US$ 150 millones" para los clubes. Y esa fue una de las razones de los aplausos para Marcelo Tinelli, presidente de la Liga Profesional, y Claudio Tapia, máximo dirigente de la AFA, por sus gestiones durante las últimas semanas.



Lo concreto es que a partir de hoy se inicia un camino largo y sinuoso en los tribunales, ya que Fox-Disney tiene a sus abogados trabajando en la defensa de sus derechos, que considera vulnerados por la decisión de los dirigentes de la AFA y de la Liga. Mientras los letrados delinean la estrategia legal, en la otra compañía, TNT Sports, se preparan para convertirse en el canal oficial del fútbol argentino. Todas las fuentes de la señal que fueron consultadas negaron que hubiese una oferta concreta para la AFA y los clubes y se remitieron a lo que está firmado: la empresa aseguró que recién podría ingresar en escena cuando la parte de Fox estuviera rescindida. Una formalidad que acaba de concretarse.



También lea: (Juan Sebastián Cabal volvió a dar positivo para covid y sigue aislado).



Las charlas informales de los últimos meses deberán trasladarse en las próximas horas al papel, para que los integrantes del comité ejecutivo de la AFA puedan aprobar la nueva propuesta dentro de 48 horas. Se estima que, en principio, TNT no tendría problemas en asumir la parte del contrato que pagaba Fox Sports hasta el mes pasado. Y que, a partir de la reanudación de la actividad oficial se sentarán a hablar con la AFA y la Liga Profesional para renegociar un nuevo contrato marco, ahora como socios exclusivos en la televisación de los partidos.



Que TNT Sports sea la pantalla exclusiva del fútbol premium allanará el camino para que la Televisión Pública pueda transmitir los tres partidos por fecha que intenta conseguir desde marzo de este año. La empresa estadounidense dejó en claro su "voluntad de ayudar" cuando, al comienzo de la pandemia el propio presidente Alberto Fernández les pidió a las señales dueñas de los derechos del fútbol que liberaran las imágenes. La buena relación entre el Ejecutivo y la empresa facilitará las negociaciones de cara al regreso del fútbol de primera al canal oficial. ¿Desde este fin de semana? Si los tiempos no alcanzan, esa posibilidad podría entrar en vigencia desde comienzos de 2021.



Alejandro Casar González

LA NACIÓN

GDA