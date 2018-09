Ramos criticó palabras de Griezmann: ‘La ignorancia es muy atrevida’

Sergio Ramos nunca evita a sus rivales. Siempre va de frente contra ellos. Este martes lo hizo, pero fuera de las canchas. El defensor español fue contundente al responder una pregunta sobre lo dicho por el francés Antoine Griezmann, quien aseguró que con su nivel ya come “en la misma mesa” de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

“Siempre lo he dicho, la ignorancia es muy atrevida. Cierto que cuando escucho hablar a este chaval (Griezmann), me acuerdo de los Totti, Buffon, Maldini, Raúl, Xavi, Iniesta, Casillas, jugadores que han ganado todo, que tienen sus casas repletas de galardones, pero nunca han ganado un premio como el Balón de Oro”.



Además, Ramos afirmó que todos pueden expresar sus opiniones, pero que la máxima figura del Atlético de Madrid debe dejarse hablar para salir a dar cualquier tipo de declaraciones.



“Cada uno es libre de expresar su opinión, pero creo que se debe dejar aconsejar por su entrenador, como el ‘Cholo’ (Simeone) o sus compañeros como Godín (Diego) o Koke, que reúnen ciertos valores que le vendrían bien”, añadió.



Sin embargo, al final Ramos decidió bajarle un poco a la crítica y destacó a Griezmann. “Nunca me he quedado corto al decir que él es un grandísimo jugador y le deseo lo mejor”.



Griezmann, en una entrevista con el diario español ‘As’, había afirmado que ya se sentía al nivel y categoría de Messi y Cristiano Ronaldo en la élite del fútbol mundial.



“Usted dijo en determinada ocasión que quería sentarse en la mesa donde comen Messi y Cristiano. ¿Ya se sienta en esa mesa?”, le preguntaron a lo que él contestó: “Sí, creo que sí. Y sé que otros jugadores van a venir seguro. Lo de la mesa son imágenes que tengo y disfruto en esa mesa. Pero también sé que puedo hacerlo mejor. Quiero mejorar, quiero ganar y quiero seguir así, jugando de esta manera”.



