¡Fuertes palabras de Queiroz sobre ausencias de James y Falcao!

Carlos Queiroz se mostró bastante incómodo en la rueda de prensa luego de que Colombia empató 0-0 contra Chile, por una pregunta en la que sin nombrar a Radamel Falcao García y a James Rodríguez sí cuestionaron, una vez más, su ausencia.

“Me confunden un poco con su mentalidad. Se entiende mal y quiero aclarar que mi decisión de inclusión a futbolistas no quiere decir que se están excluyendo a otros jugadores. Quiero decir que la casa de la Selección Colombia conmigo es abierta sin puertas y sin ventanas. Los que están en su mejor momento son por los que yo voy a tomar la decisión de concovocar”, fueron las palabras de Queiroz antes de caer en su malestar.

La pregunta clara que lo incomodó al portugués fue “¿cómo vio al equipo sin sus capitanes?”, haciendo referencia a las ausencias de Radamel Falcao y James Rodríguez en los partidos contra Chile y Argelia.



“No entiendo la pregunta. El equipo jugó con sus capitanes David Ospina y Juan Guillermo Cuadrado. No entiendo la pregunta, repito. Jugaron bien, el partido ha estado muy bien y vuelvo y repito que fue con sus dos capitanes. Todo el equipo ha trabajado muy bien. Los capitanes que están ahora son Ospina y Cuadrado. Más adelante veremos quiénes serán los capitanes, pero hoy en día están ellos dos. Es lo que yo pienso como entrenador. Es una mentalidad que tengo que trabajar, los que mejor estén son los que van a estar con nosotros, así es mi forma de trabajo”, aseguró con un tono de voz bastante alto.

Queiroz volvió a hablar de James y Falcao sin tener que nombrarlos y aseguró que no se pueden echar a la pena porque no hay jugadores que no estén en su listado.

James Rodríguez y Radamel Falcao García. Foto: Reuters

“Es una especulación que no tiene respeto. No está bien decir que cuando un entrenador toma decisión está excluyendo para siempre a los que no están. Tienen que estar los mejores. Aquí no podemos continuar con esta mentalidad de cartón de crédito. ‘¿Si no está uno qué vamos a hacer, llorar?”, añadió.

Por otro lado, volvió a decir que hay una larga lista de futbolistas que pueden estar en la Selección Colombia y que ya recuperaron a un futbolista como Juan Fernando Quintero y así hay otros jugadores.



“No entiendo ese rumor. Son circunstancias que pasan. Yo sigo a todos, veo a todos. Por ejemplo, Juan Fernando Quintero se está recuperando, ayer (viernes) jugó unos minutos y eso es bueno para nosotros, yo vi el partido. Es un chico muy bueno, con limitaciones de una recuperación de una lesión que es complicada. Ahora, tenemos que hablar con el entrenador y con el club. No son decisiones al alzar, conmigo se trabaja así”, afirmó.

Finalmente, Quieroz añadió que en noviembre hay una nueva oportunidad para sus futbolistas y se buscará darles oportunidades a sus futbolistas.



“En noviembre hay una nueva oportunidad de jugar. Intentaremos dar unas indicaciones a unos jugadores y darles oportunidades a otros futbolistas. Hay que tener la mente abierta. La estructura base se está construyendo y solidificando, pero el trabajo de una selección nacional es diferente a la de un club. Debemos utilizar todas las posibilidades para desarrollar un proceso”, concluyó.

