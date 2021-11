Debate abierto: ¿Lewandowski merecía más el Balón de Oro que Messi?

Sin Balón de Oro en 2020 por culpa del coronavirus, Robert Lewandowski también se quedó sin premio en 2021. Se lo quitó el argentino Lionel Messi, que ganó su séptimo trofeo y dejó a Polonia sin un galardón que se le ha escapado de las manos hasta en cuatro ocasiones.



A Lewandowski no le han servido sus 41 tantos en 2.463 minutos. Ni superar a Messi por más de diez tantos. Tampoco ser elegido el futbolista del año en Alemania y el mejor de la temporada en el Bayern Múnich. Ni ganar la Supercopa de Alemania y la Bundesliga. Y, en 2021, haber marcado 34 en 15 partidos.



Tal vez el fútbol no haya sido justo con Lewandowski, que en la edición anterior era el evidente ganador con cifras y títulos aún más espectaculares. Sin embargo, el premio quedó desierto y Polonia, una vez más, se quedó sin el Balón de Oro. A lo largo de la historia, Polonia ha tenido grandes figuras que lo rozaron.



"Es un honor estar aquí contigo, has batido récords y también mereces ganar el Balón de Oro. Todo el mundo estuvo de acuerdo que el año pasado fuiste el ganador. No se pudo hacer por el tema de la pandemia, pero creo que mereces tener este trofeo en tu casa", dijo Messi.



El polaco acaba de cuajar el mejor inicio de ejercicio de su carrera, con ya 30 goles en 26 partidos entre todas las competiciones; 25 con el Bayern en 20 partidos, y 5 goles en 6 partidos con la selección de Polonia. En Liga de Campeones celebró al menos un gol en los cinco partidos de la primera fase disputados hasta ahora esta temporada. Y en la clasificación histórica de la competición reina ocupa el tercer puesto con 82 goles, lejos aún sin embargo de Cristiano Ronaldo (140 goles) y Lionel Messi (123 goles), que cuentan respectivamente cinco y siete Balones de Oro.

Críticas a la elección

"Honestamente, no entiendo nada", declaró este lunes por la noche el alemán Lothar Matthaüs, Balón de Oro en 1990, en desacuerdo con el premio de la edición 2021 para el argentino Lionel Messi, en detrimento el polaco Robert Lewandowski.



"Con todo el respeto que debo a Messi y a los otros grandes futbolistas nominados, ninguno de ellos tenía tantos méritos como Lewandowski", declaró poco después del anuncio del ganador del premio el campeón del mundo en 1990, actualmente comentarista estrella del canal Sky Alemania.



El Bayern Múnich, que esperaba ver a su goleador finalmente coronado como mejor futbolista del año, reaccionó con deportividad, aunque apoyando a su jugador: "Para nosotros, tu has sido el mejor", tuiteó el club germano en un mensaje al polaco.



Oliver Kahn, presidente del directorio del club, estimó por su parte que "Lewandowski habría merecido tanto el Balón de Oro como su trofeo al mejor goleador, por su gran rendimiento al máximo nivel desde hace años. No obstante, ífelicidades a Lionel Messi!".



"Incluso sin Balón de Oro, 'Lewy' está desde hace tiempo en el Olimpo de los grandes del fútbol", añadió Kahn, que pronosticó que el goleador "será candidato (al Balón de Oro) en los próximos años".

Pelé lo consideró justo

El astro brasileño Edson Arantes do Nascimento 'Pelé', considerado por muchos el mejor futbolista de la historia, felicitó este lunes al delantero argentino Lionel Messi tras sumar su séptimo Balón de Oro, "un homenaje justo" para un "talento impar", según dijo.



"Felicidades, Leo Messi, por otro Balón de Oro. Sin duda es un homenaje justo para un talento impar. Siete veces, ¡muchas gracias!", declaró el triple campeón mundial (1958, 1962 y 1970) en sus redes sociales.



Actualmente, Pelé, de 81 años, se encuentra convaleciente después de que en septiembre pasado le extirparan un tumor en el colon que le obligó a estar hospitalizado un mes y a someterse a un tratamiento de quimioterapia aún en curso.



Entre los méritos del exjugador del Barcelona están la Copa América que ganó este año con Argentina, que supuso además su primer título con la absoluta Albiceleste; la Copa del Rey que conquistó con el conjunto catalán, y sus registros goleadores en las diversas competiciones en las que participó.





