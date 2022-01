El llamado de Fredy Hinestroza a la Selección Colombia causó sorpresa, tuvo resistencia, otros lo apoyaron, pero está trabajando para los juegos contra Perú y Argentina de la eliminatoria al Mundial de Catar 2022.

El resultado. "Todos sabemos lo difícil que es jugar acá en el Metropolitano. Todos los que estamos convocados estamos aptos, sabemos lo que significa este partido para nosotros".



Su función. “Soy un jugador que conoce bien la banda. No sé en qué posición me va a utilizar el profe, estoy dispuesto a ayudar a la Selección donde me toque”.

La misión

Críticas y elogios. “La profesión que escogimos está llena de críticas y elogios. Somos profesionales y debemos tratar de mantener los pies en la tierra”.



La misión. “Todos sabemos lo que nos estamos jugando, Perú es un rival directo. Debemos salir a ganar los tres puntos que nos mantendrá en puestos de clasificación".



La preparación. “Siempre estamos a la expectativa de poder ser llamados. Yo creo que por mi polifuncionalidad, por conocer la plaza y por mis condiciones estoy en esta convocatoria, acá a nadie le regalan nada”.



Partido contra Honduras. "Uno como jugador sabe que en esos partidos como contra Honduras significan mucho, sabemos que nos están observando. Siempre doy el máximo, cuando vi la convocatoria no lo creía".



El covid-19. "Es una situación muy delicada la que estamos viviendo en este momento del Covid. Estamos tomando todas las medidas necesarias para cuidarnos y no perder más jugadores".



