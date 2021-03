¿Se va Guarín de Millonarios? Esta es la verdad

Una noticia bomba estalló en las últimas horas en el seno de Millonarios, tras la posible renuncia de Fredy Guarín, la gran estrella contratada para el 2021.

Los que se sabe es que Guarín arrastra problemas personales en los últimos días y esto lo llevó a tomar una decisión definitiva sobre su continuidad en el club bogotano.



EL TIEMPO consultó a una fuente cercana en Millonarios, que confirmó que el volante no se presentó a los entrenamientos este lunes, con previo permiso del cuerpo técnico, que conoce lo que le sucede.



Sin embargo, la misma persona señala que por el momento Guarín no ha presentado renuncia como jugador del club, pero no descarta que eso pueda suceder en las próximas horas o días.



A finales del 2020, Millonarios confirmó que Guarín era su nueva contratación, pero el jugador no ha respondido a las expectativas que se generaron sobre él.



Los aficionados lo criticaron por su exceso de peso, pero se sometió a un duro entrenamiento y bajó algunos kilos.



Por el momento, se está a la espera de más noticias sobre si seguirá en el conjunto azul.



