Freddy Rincón, de exjugador a crítico de figuras de la Selección

Freddy Rincón ha sido uno de los jugadores referentes de Colombia y en el último tiempo ha analizado el presente de la Selección.



Ha sido polémico con las críticas a James Rodríguez y luego del partido contra Brasil, del 0-0 en Barranquilla, se refirió al comportamiento en la cancha de Falcao García.



“La historia de Falcao en la Selección es muy bonita y eso hay que respetarlo, pero hay otra cosa que hay que respetar que es la Selección Colombia como tal. Para nadie es un secreto la importancia de Falcao, pero en estos momentos me parece que él debería de entrar y no ser titular, porque lo veo principalmente sin fuerza y eso hace que una historia como la que tiene Falcao no pueda morirse porque él no está haciendo lo que más le gusta que son los goles en la Selección”, dijo en AS.

Y agregó: “Él hace parte de la Selección y no es irrespetar a los jugadores, además viene de un buen momento en Rayo Vallecano, pero no quiere decir que los goles que él hizo seguidos lo ameriten para ser titular, porque le están costando muchas cosas y tal vez entrando él puede servirle a la Selección. Le está costando fuerza, las divididas, el cuerpo a cuerpo... y la Selección no está compatible futbolísticamente y eso se le está haciendo difícil”.

James Rodríguez, foco de las críticas de Rincón

En febrero pasado, Rincón tocó el tema de James Rodríguez, el jugador cucuteño que no ha sido llamado por Reinaldo Rueda y que espera debutar con el Al-rayyan de Catar, luego de su paso por el Everton de Inglaterra.



“A mí James me parece un buen jugador, pero le falta más sacrificio, una serie de cosas para llamarlo crac. La gente tiene sus conceptos, el mío es ese”, afirmó Rincón en una charla con ‘Pulso Sports’, de Perú.



Rincón señaló que no es amigo de James, que no tiene nada que hablar con él y criticó que hubiese dicho que él era el mejor jugador colombiano de la historia.

“Yo no tengo nada que conversar con él, no lo conozco, no soy amigo de él. Él tiene su concepto, a él le hicieron una pregunta cuando llamó a un influenciador, que me parece medio sin pies y cabeza, pero cada quien hace con su vida lo que quiere, una pregunta de cuál era el mejor jugador de Colombia en la historia, dijo que él, hasta ahí yo el ego de cada uno lo respeto y no tengo nada que decir, si él se cree el mejor futbolista de todos los tiempos se le respeta”, precisó.



El 'coloso Rincón', como se le conoce, advirtió que el colombiano, que juega en el Everton, no "sabe dónde está parado y que se ha vuelto intocable".



"Le dijeron que cuáles eran los mejores en Colombia de la historia y después fue lo que me hizo pensar que era para dejarme a mí por debajo, cuando le preguntaron por Freddy Rincón dijo que 'está por debajo de nosotros'. El concepto fue pesado y me preguntaron y yo dije que James ni sabe dónde está parado, se formó la polémica, porque aquí James se ha vuelto intocable, porque o si no todo el mundo se viene encima”, concluyó el exvolante colombiano.



Freddy Rincón, que es comentarista invitado de la Polémica en televisión, ha criticado fuertemente a algunos jugadores de la Selección. Su experiencia dice que jugó en dos clubes de Europa, Real Madrid y Nápoles, pero no dejó huella, no le fue bien.

James y Zúñiga contestaron a los exjugadores

Varios jugadores del seleccionado colombiano han declarado sobre los conceptos que han emitido los exseleccionados, entre ellos, James.



“Ellos pensaban que iban a estar arriba siempre, pero nosotros, con todo respeto, los superamos, ya los pasamos. Yo no veo mucha prensa, pero solo miro y anoto y anoto, porque la vida da muchas vueltas”, dijo el cucuteño en junio pasado.



Zúñiga también lanzó munición dura hacia algunos periodistas y exjugadores que están hoy en medios de comunicación.



“No comparto con los ídolos de uno que hoy están detrás de un micrófono: no pueden ser tan desleales. Muchos jugaron con nosotros y muchos estuvieron de este lado”, aseguró.



