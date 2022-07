Desde el 13 de abril, el mundo del fútbol no deja de echar de menos a Freddy Rincón, un hombre que puso a vibrar al país con sus goles con la camiseta de la Selección Colombia.

El impacto de su muerte, a más de tres meses, sigue siendo un motivo de consternación en el entorno del deporte rey.



De hecho, este martes, Sebastián Rincón, uno de sus hijos, ratificó lo que es bien sabido: Freddy Rincón sigue muy presente en la vida de sus seres queridos. La forma de Sebastián para demostrarlo fue una desaforada dedicatoria en su primer gol tras su fallecimiento.



'No te imaginas la falta que me haces'

En el polémico partido entre Barracas y Patronato, de la Primera División del fútbol argentino, Sebastián Rincón fue el encargado de anotar el gol que le dio la victoria a Barracas en el último minuto del compromiso.



Un soberbio cabezazo fue el medio para mandar el balón a la red.



Luego, empujado por su emotividad, Rincón se quitó la camiseta para exhibir un mensaje conmovedor: "Freguar, te amo por siempre".



En la prenda en la que se leía el mensaje, estaba la foto de la celebración de Freddy Rincón, su padre, cuando marcó el gol ante Alemania en el Mundial de Italia 90.



¡Entró para esto! Sebastián Rincón marcó sobre el cierre el agónico 2-1 de Barracas Central vs. Patronato en la #LigaProfesional. Un partido que tuvo de todo. pic.twitter.com/5CwMfVpqVY — SportsCenter (@SC_ESPN) July 27, 2022

Luego, en su cuenta de Instagram, Sebastián compartió la imagen de su celebración, apuntando al cielo con sus manos, y escribió: "No sabes la falta que me hace recibir tu llamado después de cada partido, pero sé que desde el cielo estás orgulloso de mi. No te imaginas la falta que me haces Freguar TE AMO" (sic).

