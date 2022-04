Los jugadores de fútbol suelen tener buen ojo para saber cuándo llega un muchacho nuevo que puede marcar diferencia. William Morales, un gran lateral izquierdo que solo tuvo ojos para una novia futbolística, Independiente Santa Fe, vivió eso: en 1981 lo llevaron a entrenar con el equipo profesional y los grandes del plantel, entre ellos los argentinos Osvaldo Marcial Palavecino y Aldo Fernando ‘Pichón’ Rodríguez, le dijeron al técnico, Alonso ‘Cachaco’ Rodríguez, que lo dejara en el equipo.

Lo pusieron a debutar en un clásico frente a Millonarios y respondió. Se quedó 13 años.



El ‘Palmero’ también tenía ojo. Un día llegó a entrenar con el plantel grande un negro grandote de Buenaventura, que actuaba como zaguero central o como volante. Morales le advirtió al técnico de Santa Fe, Jorge Luis Pinto, que ese jugador tenía algo especial. Pero Pinto ya le había echado el ojo cuando lo vio en las divisiones menores.



Lo empezó a meter poco a poco: en su primer partido, en Bucaramanga, entró en el segundo tiempo y lo expulsaron. Un mes después, para un partido contra Junior, en El Campín, le entregó la camiseta y le dijo: “Hoy va de titular. Le entrego la camiseta. Usted verá si me la devuelve”. Nunca más salió del equipo. Rincón era un jugador excepcional. Tenía potencia, sabía marcar, hacía goles… Era un crac completo.

Familia de futbolistas

A Santa Fe había llegado desde Buenaventura, su tierra natal, donde fue el menor de ocho hermanos. Dos de ellos también tuvieron que ver con el fútbol.



Uno de ellos, Ignacio, decían que era mejor que Freddy. Alcanzó a jugar en selecciones menores de Colombia y llegó a Santa Fe a comienzos de los años 70. Otro, Manuel, llegó primero al profesionalismo, con el Cristal Caldas, y luego compartió equipo con Freddy en Santa Fe.



Con Freddy llegó un delantero llamado Juan Reyes, su primer compañero de habitación en Bogotá. Reyes también alcanzó a debutar con Santa Fe y luego tuvo pasos por Huila y Millonarios.



Pero fue él quien más brilló. En ese Santa Fe peleó el título dos años seguidos, pero se quedó con las ganas de celebrar: el campeón fue Millonarios, en un torneo salpicado por los escándalos.

El histórico festejo del primer gol de Colombia. Freddy Rincón lo marcó, Asprilla y Valderrama le caen encima y ‘Chonto’ Herrera también se une. Foto: Archivo EL TIEMPO

Y en 1989, tras ganar con Santa Fe la Copa Colombia, que era la segunda parte de la Liga, sorpresivamente fue transferido al América de Cali, en una decisión que los hinchas nunca entendieron.



América resultó ser el lugar donde mejor rindió en Colombia. Y eso que en Santa Fe había puesto un punto muy alto. Estuvo tres años y medio, ganó dos títulos y llegó a la semifinal de la Copa Libertadores en 1992, en la que Newell’s Old Boys los eliminó en una tanda eterna de desempate desde el punto penalti.



Ya para entonces había conseguido el gol más importante del fútbol colombiano hasta ese entonces, el del empate frente a Alemania en el Mundial de Italia 1990, en una Selección Colombia que, inicialmente, no lo había tenido en sus planes. Francisco Maturana lo había convocado para un torneo amistoso en Bogotá, en 1988, en el que participaron Millonarios, Santa Fe y la Selección de Uruguay.



Pero ‘Pacho’ no quedó conforme. No lo tuvo en cuenta en la eliminatoria, pero sí apareció en la primera convocatoria antes de la Copa del Mundo, para un partido amistoso frente a los uruguayos en Miami. Ese día debutó y no salió más. Duró 11 años en la Selección, jugó 84 partidos y, hasta el Mundial de Rusia, era el quinto goleador histórico con la camiseta amarilla, con 17 tantos.

Freddy Rincón, 4 goles. Foto: AFP



Su talento trascendió fronteras, especialmente en Brasil. Y fue el primer colombiano en jugar en el Real Madrid, a donde llegó en 1995, tras un paso de un año por el Nápoles. No pudo adaptarse ni al medio ni al ambiente racista que vivió desde que llegó al club.



Con el tiempo llegó a Corinthians y allí tuvo la oportunidad de desquitarse: en 2000, la Fifa hizo el primer Mundial de Clubes y en ese torneo, Corinthians y Real Madrid quedaron en el mismo grupo. Solo el primero pasaba a la final. En la última fecha, los brasileños enfrentaban al Al-Nassr de Arabia Saudí. Rincón hizo el segundo gol para el triunfo 2-0. Ese gol metió a la final a Corinthians, por diferencia de goles, uno más que el Madrid…



Fue tan querido en Brasil que pasó por tres de los grandes equipos paulistas y en todos es recordado con cariño: Palmeiras, Santos y Corinthians. Y ni hablar en Colombia, donde aún hoy, los hinchas mayores de 35 años se les sale una lágrima cuando ven su carrera hacia el arco rival para, una y otra vez, mandar la pelota por entre las piernas del portero Bodo Illgner.

Sus datos

Freddy Rincón

Nacimiento: 14 de agosto de 1966

Equipos: Santa Fe (1987-89), América (1989-92), Palmeiras (1994 y 1996), Nápoles (1994-95), Real Madrid (1995-96), Corinthians (1997-00 y 2004), Santos (2000-01) y Cruzeiro (2001).



Partidos jugados en Colombia: 287.

Goles: 76.



Tomado del Libro 'Jueguen muchachos'

José Orlando Ascencio

Subeditor de deportes de EL TIEMPO

@josasc