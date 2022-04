Siguen los ecos tras la muerte del exfutbolista colombiano Freddy Rincón, el pasado miércoles en Cali, tras un accidente de tránsito.

Desde todo el mundo han habido expresiones de solidaridad con la familia de Freddy. Pero también se han conocido testimonios, anécdotas y curiosidades de lo que fue la exitosa carrera de Rincón.

Tras su muerte, en las redes sociales se ha recordado como fue su relación con Diego Maradona, el astro argentino.



Primero, se habló del día en el que Rincón se pronunció por la muerte de Diego, el 25 de noviembre del 2020, Rincón se conmocionó con la noticia y escribió un mensaje premonitorio. "Hasta nuestro próximo encuentro en el cielo, Maradona".

Maradona quería la camiseta de Rincón

5 de septiembre de 1993: Freddy Rincón celebrando junto a Carlos Valderrama. Foto: AFP

Pero otro de los episodios entre ambos salió a la luz en los últimos días. Jhon Jairo Restrepo, quien en 1993 trabajaba como kinesiólogo en la Selección Colombia, y estuvo presente en el famoso 5-0 en Buenos Aires contra Argentina, recordó que el propio Diego Maradona, que estaba en las tribunas, pidió la camiseta de Rincón.

"(Maradona) Me llamó y me dijo que por qué no le regalaba una camiseta y que ojalá fuera la de Freddy Rincón, la número 19 que él usaba. Yo le dije que le iba a transmitir el mensaje y vamos a ver qué dice. Cuando terminó el partido, yo le dije a Freddy. En medio de la algarabía, eso se embolató. Yo le dije y él me decía que ahora, ahora, ahora. Afortunadamente no me la dio, pero sí se la iba a mandar, se la iba a regalar", contó Restrepo en Win Sports.



Rincón fue gran figura de la Selección en ese partido histórico, y anotó dos golazos que quedaron en el recuerdo entre sus más famosas anotaciones.



"Yo le dije al utilero que me diera una camiseta para regalársela a Diego. No sé qué camiseta me dio y yo fui a entregársela en la tribuna, porque él se quedó esperando. Deben acordarse que él a lo último ya nos aplaudía, nos felicitó", agregó.



