Esta fue la molestia de Freddy Rincón con Neymar y la Selección Colombia

Brasil firmó su boleto al Mundial de Catar-2022 al vencer 1-0 a Colombia este jueves en Sao Paulo, convirtiéndose en la cuarta selección clasificada tras los anfitriones, Alemania y Dinamarca.



Lo invitamos a leer: (A James Rodríguez le habrían hecho cancelar cenas en Brasil)

Único pentacampeón y único equipo en participar en las 21 ediciones de la Copa del Mundo, la 'Seleção' de Tite obtuvo el pase a falta de cinco fechas para el final del clasificatorio sudamericano con una anotación de Lucas Paquetá en el minuto 72.

Rincón, furioso con la falta de actitud

Facebook Twitter Linkedin

Freddy Rincón, asistente técnico de Jorge Luis Pinto en Millonarios. Foto: Héctor Fabio Zamora / CEET

Después de terminado el partido, Freddy Rincón, panelista de La Polémica de Win, criticó fuertemente la suavidad con la que los jugadores colombianos trataron a Neymar, diciendo que casi "le pidieron la camiseta".



"Estoy piedro con Colombia. Uno no puede dejar que una persona se le imponga como se impuso Neymar. Manejó el partido, hizo lo que quiso", dijo.



Rincón también dijo nombres concretos de jugadores de Colombia: "Me dio tanta rabia ver a Davinson (Sánchez) queriendo darle explicaciones a Neymar, el uno queriendo mimar a Neymar, hasta cambiar camiseta".



Por último, Rincón señaló la falta de lo que llamó "un maloso".



"En un equipo hay que tener “un malandro”, como se dice en Brasil. Un maloso. Brasil tiene a Neymar y por ahí aparecen más. En Colombia somos muy ingenuos, pasivos", concluyó.



Puede ser de su interés: (El beso de Neymar al árbitro y los memes de Brasil vs. Colombia)

Así quedó la tabla

Tabla de la eliminatoria luego de los partidos del jueves. pic.twitter.com/4Hfxqlt8P8 — Orlando Ascencio (@josasc) November 12, 2021

DEPORTES

Con AFP