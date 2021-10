Falcao, criticado por Freddy Rincón

Una de las críticas que ha recibido la Selección Colombia en los últimos partidos es la poca producción ofensiva y el bajo rendimiento de los delanteros. Los empates sin goles frente a Uruguay y Brasil reflejan el momento y la estrategia que está utilizando la Tricolor en las Eliminatorias, una competencia que Reinaldo Rueda tomó a mitad de camino y que le impide arriesgar en algunas plazas, ya que quedan pocos puntos en juego.



Lo invitamos a leer: ('Acá también hacemos cuentas, queremos vivir el sueño del Mundial': Mateus)

Es claro que Rueda siempre arma sus equipos de atrás hacia adelante y es por eso que los atacantes se pueden estar viendo afectados; hecho que no es ajeno a las críticas por parte de algunos aficionados y expertos en el tema.



Para Freddy Rincón, histórico de la Selección Colombia, el mal momento de los delanteros en la Tricolor es preocupante, pues considera que no hay 'alguien que se salga del libreto' e intente algo diferente.



(Le recomendamos: Ecuador: claves de un rival peligroso, pero irregular de visitante).

Falta rebeldía

Facebook Twitter Linkedin

Freddy Rincón Foto: Felipe Caicedo - Archivo EL TIEMPO

"La verdad es que falta irreverencia, alguien que se salga del libreto y que diga no, no quiero más este lado y me voy por este otro pedazo. Intentar hacer algo diferente de lo que hace, porque están como esos alumnos obedientes que están yendo por el mismo camino y no hay uno que salga como se tiene que ir", dijo el 'Coloso' de Buenaventura en un diálogo con AS Colombia.



Siguiendo por la misma línea, Rincón se refirió al momento de Radamel Falcao García, delantero que fue titular contra Uruguay y Brasil, pero que poco pudo aportar en materia ofensiva. Freddy reconoció la importancia del 'tigre' en el plantel, pero considera que no está en el nivel para ser titular. Lo quiere entrando desde el banquillo.



Puede ser de su interés: (Juan Guillermo Cuadrado deja atrás el fantasma de la goleada en Quito)

A Falcao le cuesta

"La historia de Falcao en la Selección es muy bonita y eso hay que respetarlo, pero hay otra cosa que hay que respetar que es la Selección Colombia como tal. Para nadie es un secreto la importancia de Falcao, pero en estos momentos me parece que él debería de entrar y no ser titular, porque lo veo principalmente sin fuerza y eso hace que una historia como la que tiene Falcao no pueda morirse porque él no está haciendo lo que más le gusta que son los goles en la Selección", dijo.



Y añadió: "Él hace parte de la Selección y no es irrespetar a los jugadores, además viene de un buen momento en Rayo Vallecano, pero no quiere decir que los goles que él hizo seguidos lo ameriten para ser titular, porque le están costando muchas cosas y tal vez entrando él puede servirle a la Selección. Le está costando fuerza, las divididas, el cuerpo a cuerpo... y la Selección no está compatible futbolísticamente y eso se le está haciendo difícil", concluyó.



REDACCIÓN FUTBOLRED

Lea más noticias de Deportes:

- 'Punto de oro': el Pibe Valderrama celebra el empate de Colombia



- Los jugadores clave del repunte de Santa Fe en la Liga



- Atención: las medidas que debe cumplir para ver a Colombia vs. Ecuador