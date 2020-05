'Guardiola hizo lo mismo que la Selección Colombia en 1990': Rincón

El 19 de junio de 1990 es una de las fechas que más recuerdan los fanáticos de la Selección Colombia por aquel gol de Freddy Rincón frente a Alemania en el Mundial Italia 90 que significó el empate 1-1.Casi 30 años después, el jugador recordó esa hazaña.

“La tensión y la expectativa era muy grande. Todo el país estaba pendiente, porque además se estaba viviendo una situación muy difícil, afortunadamente dimos una alegría... Antes del partido se dio una charla más motivacional que táctica. Sabíamos que Alemania venía arrasando con todos los rivales y nosotros éramos conscientes que venían con todo”, dijo Rincón en el programa 'Blog Deportivo' de Blu Radio. .



Además, Rincón describió los instantes previos a la definición que le daría el empate a Colombia: “Cuando recibí el pase del ‘Pibe’ Valderrama fui pensando en varis definiciones. Pero a medida que iba avanzando se me fueron cerrando los espacios, ya es el arquero el que con su salida me dio la última opción, por eso definí entre sus piernas. Si hubiera seguido pensando más, seguro erro el disparo”.



El exfutbolista se refirió sobre el estilo de juego de la Selección en la época del 90 bajo el mando de Francisco Maturana: "Guardiola hizo lo mismo que hizo la Selección Colombia en el Mundial de Italia 1990. Nosotros no tocábamos por tocar, nuestro objetivo siempre era el arco y eso lo agarraron varios técnicos”.



REDACCIÓN FUTBOLRED