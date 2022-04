El mundo del fútbol está de luto tras la muerte del ídolo del fútbol Freddy Rincón. El exfutbolista falleció en horas de la noche de este miércoles 13 de abril tras permanecer internado en la Clínica Imbanaco, en Cali.



Rincón fue llevado a dicha institución luego de que la camioneta en la que se movilizaba chocara contra un bus del Mío. El 'coloso de Buenaventura' sufrió un trauma craneoencefálico severo y permaneció en estado crítico y reservado.

La noticia de su muerte la dio a conocer Laureano Quintero, director médico de la clínica Imbanaco, en compañía de los hijos del exfutbolista.



"La Clínica Imbanaco Grupo Quirónsalud previa autorización y en compañía de sus familiares, se permite informar a la opinión pública que pese a todos los esfuerzos realizados por nuestro equipo médico y asistencial, el paciente Freddy Eusebio Rincón Valencia, ha fallecido el día de hoy 13 de abril de 2022", inició el comunicado de la clínica.



"Lamentamos profundamente este sensible acontecimiento, a la vez que extendemos nuestras más sentidas condolencias a familiares, amigos, allegados y seguidores.

Jamás habrá forma de expresar lo que esto significa realmente para nosotros, invitamos a todo el país a recordarlo con alegría por todo lo que nos brindó en vida con sus logros deportivos", afirmó el médico.



Freddy Rincón: la potencia hecha fútbol

16 de febrero de 2019: Freddy Rincón gritando desde su puesto de banquillo como asistente técnico de Millonarios. Foto: AFP{

Rincón fue un ídolo del fútbol. Lo fue no solo en Colombia, en donde pasó por clubes como Santa Fe y América de Cali, sino también en otros países por su paso por el Real Madrid, el Corinthians y el Palmeiras.

Por eso, varios medios internacionales registraron su muerte y le informaron a sus seguidores sobre la muerte de uno de los grandes ídolos del fútbol colombiano.

Por ejemplo, O Globo, diario de Brasil, país en el que también fue ídolo, publicó: "Muere Freddy Rincón: el coloso que se convirtió en ídolo en Colombia y Brasil".

El País de España, por su parte, tituló: "Muere Freddy Rincón, histórico futbolista de la selección de Colombia y del Real Madrid".



El periódico español afirmó que Rincón fue parte del grupo de estrellas que ayudó a poner al fútbol colombiano en el mapa y que fue "parte de la brillante generación de los noventa".



Freddy Rincón: la historia detrás de la foto de su gol más emblemático

Así publicó El País la muerte de Freddy Rincón. Foto: Captura de pantalla El País

El diario británico The Guardian publicó que el "ex grande de Colombia" falleció a los 55 años tras sufrir un accidente automovilístico.



Rincón, según The Guardian, "fue un mediocampista dominante que ganó 84 partidos con su país, anotando 17 goles durante su carrera internacional durante la cual fue una parte clave de la generación dorada de Colombia".

Freddy Rincón: noticia de su muerte en The Guardian. Foto: Captura de pantalla The Guardian

The Sun también tituló: "La exestrella del Real Madrid muere en el hospital después de sufrir graves lesiones en la cabeza en un accidente".



El diario resaltó el más memorable gol de Rincón: el que anotó contra Alemania en la Copa del Mundo de 1990.



Freddy Rincón: paso a paso del accidente por el cual murió el exfutbolista

Freddy Rincón: así registró The Sun su muerte. Foto: Captura de pantalla The Sun

Marca, el medio deportivo, destacó la trayectoria del exjugador y afirmó que disputó 675 partidos en su carrera.

Freddy Rincón en el diario Marca, España. Foto: Captura de pantalla Marca

Medios italianos como 'Corriere delo Sport' titularon: "Rincón no lo logró, murió a los 55: el mensaje del Napoli".

Freddy Rincón: titular del Corriere delo Sport. Foto: Captura de pantalla Corriere delo Sport.

Su muerte tiene de luto al fútbol: el presidente de la Conmebol, excompañeros como Iván René Valenciano y numerosos clubes del país y del mundo han mostrado sus condolencias por su muerte.

