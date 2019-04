La frase de Kovac que podría complicar el futuro de James Rodríguez

Niko Kovac, técnico del Bayern Múnich, parece no estar convencido de que James Rodríguez pueda ser titular en su equipo. O al menos, eso dio a entender en la conferencia de prensa previa a la semifinal de la Copa de Alemania, en la que el Bayern enfrentará este miércoles al Werder Bremen. Sin embargo, el colombiano, al que se le vence el préstamo de dos años en junio, fue convocado para ese partido.

Kovac reconoció que James no fue convocado para el juego contra el mismo rival en la Bundesliga, el sábado, por lesión, pero dijo que en el encuentro contra Borussia Dortmund no lo tuvo en cuenta por razones técnicas.



"A James Rodríguez y Leon Goretzka los sacamos contra el Dortmund por cuestiones técnicas. Esta decisión nos trajo un 5-0 , por lo que uno se pregunta, '¿por qué debo cambiar algo?'", se preguntó Kovac.



El DT no quiso referirse al futuro de ningún jugador del plantel: “Todo lo que ocurra en el verano, hablaremos y nos reuniremos después del último partido”, señaló.



Uli Hoeness, máximo dirigente del Bayern, puso prácticamente en manos del técnico la continuidad de James, aunque en su momento reconoció que no haría una inversión de 42 millones de euros por un jugador que no sea titular indiscutido en el equipo. En cambio, el director general del club, Karl-Heinz Rummenigge, es partidario de comprar sus derechos deportivos.



DEPORTES