Salud de Franz Beckenbauer empeora, hay conmoción en Alemania: 'No se siente bien'

El 2024 comenzó con la preocupante noticia sobre el estado de salud de Franz Beckenbauer. El 'káiser' está en 'riesgo grave' y ha tenido un 'deterioro muy significativo' revelaron en Alemania.



Puede ser de su interés: Atentos, hinchas del Junior: empresario Christian Daes regalará abonos para 2024

Franz Beckenbauer, leyenda de la selección de Alemania y del Bayern Múnich, ganador dos veces del Balón de Oro, a sus 78 años genera preocupación y conmoción mundial por el mal estado de salud en el que se encuentra: ha empeorado en los últimos meses.

Facebook Twitter Linkedin

Franz Beckenbauer, quien fue apodado 'El Káiser', consiguió el reconocimiento en los años 1972 y 1976 con la camiseta del Bayern Múnich. En la actualidad, se desempeña como presidente honorario de ese equipo. Foto: AFP

Según revelaciones de su propio hermano, Walter Beckenbauer, que saldrán en un documental que emitirá la cadena pública de televisión alemana ARD, el exfutbolista no parece estar pasando por su mejor momento.



Walter reveló que su hermano no se encuentra “bien” y describió su salud como un “sube y baja constante”.



“Si dijera ahora que está bien, estaría mintiendo, y no me gusta mentir. No le va bien, es un sube y baja constante”, reveló su hermano.

Facebook Twitter Linkedin

5. El alemán Franz Beckenbauer. Disputó tres mundiales: fue campeón en uno (Alemania 1974), subcampeón en otro (Inglaterra 1966) y tercero en uno más (México 1970). "Tenía un gran remate de larga y media distancia", recuerda la revista. Foto: AFP

El diario Spiegel de Alemania informó en los últimos días que 'cualquier sobresalto a nivel emocional' puede afectar muy grave al 'Káiser' y su estado clínico tiene un 'deterioro significativo que afecta su juicio de memoria'.



Lea aquí: Karim Benzema apareció: se conoce el paradero del jugador tras su inesperada ausencia



No es nuevo el mal estado de salud de Beckenbauer, su excompañero Lothar Matthäus ya había encendido las alarmas hace unos meses: “Le deseamos lo mejor, que vuelva a ser el mismo de antes, con su energía. Por supuesto, esperamos que se mejore nuevamente. Franz siempre decía que la salud es lo más importante en la vida. No tiene eso en este momento”, dijo el alemán en agosto de 2023.

Facebook Twitter Linkedin

Franz Beckenbauer, exjugador alemán. Foto: Archivo particular

DEPORTES

Más noticias en EL TIEMPO