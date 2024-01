Alarma mundial por la salud del legendario futbolista Franz Beckenbauer

Franz Beckenbauer es una leyenda del fútbol alemán y mundial, exfutbolista ganador dos veces del Balón de Oro, y quien a sus 78 años genera preocupación por su estado de salud, de acuerdo a últimas revelaciones.

Según revelaciones de su propio hermano, Walter Beckenbauer, que saldrán en un documental que emitirá la cadena pública de televisión alemana ARD, el exfutbolista no parece estar pasando por su mejor momento.



Walter reveló que su hermano no se encuentra “bien” y describió su salud como un “sube y baja constante”.



“Si dijera ahora que está bien, estaría mintiendo, y no me gusta mentir. No le va bien, es un sube y baja constante”, reveló su hermano.

5. El alemán Franz Beckenbauer. Disputó tres mundiales: Foto: AFP

Al parecer, desde abril su estado de salud empeoró. El semanario Spiegel alertó recientemente sobre la delicada situación del legendario exjugador de la selección alemana, indicando que un sobresalto emocional podría comprometer gravemente su situación clínica, la cual ha visto un “deterioro significativo” en su juicio y memoria, sin expectativas de recuperación.



El documental, que narra episodios claves de su vida y carrera, se publicará completo el próximo 2 de enero por el consorcio de radiodifusoras públicas de Alemania (ARD).



El 'Kaiser' ya fue sometido a dos cirugías cardíacas y a un implante de cadera. Además, reveló para la revista ‘Bunte’ en 2019 haber perdido la visión en un ojo durante su torneo de golf.



Beckenbauer ganó dos Balones de Oro y fue incluido en 2020 en el Dream Team histórico del galardón, además de ser presidente de honor del Bayern Múnich.

PABLO ROMERO

Deportes

