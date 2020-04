Frank Fabra, uno de los representantes de Colombia en el Fifa eNations

La Federación Colombina de Fútbol, se complace en anunciar a sus representantes para la Fifa eNations StayAndPlay Cup que organiza la Federación Internacional de Fútbol Asociado. Este certamen contará con la participación de un jugador profesional de eSports y un futbolista profesional representante de cada país.



Frank Fabra y Javier Muñoz, serán los encargados de representar a nuestro país en este importante evento. Nuesta Selección Colombia está ubicada en el Grupo A de la Zona Oeste junto con Argentina, Chile, Perú y Brasil.

A continuación los horarios de los partidos:

Martes 21 de abril



12:00 Javier Muñoz vs. Jugador FIFA Perú

12:40 Frank Fabra vs. Jugador Celebridad Perú

13:20 Javier Muñoz vs. Jugador FIFA Chile

14:00 Frank Fabra vs. Jugador Celebridad Chile

14:40 Javier Muñoz vs. Jugador FIFA Argentina

15:20 Frank Fabra vs. Jugador Celebridad Argentina



Miércoles 22 de abril

13:20 Javier Muñoz vs. Jugador FIFA Brasil

14:00 Frank Fabra vs. Jugador Celebridad Brasil

(Horarios de Colombia)



Con información de oficina de prensa*