'Nuestra mente está en llegar a la final y ganarla': Fabra

La banda izquierda de la Selección Colombia con Reinaldo Rueda ha sido discutida y se ha encontrado con resistencia cuando William Tesillo ha estado ocupando el puesto.



Frank Fabra, el lateral de Boca Juniors, es una de las grandes opciones para jugar en ese puesto, su posición natural. Esto dijo el jugador en conferencia de prensa.

Su llegada. Los primeros días fueron importantes porque hicimos gran trabajo para ponerme a punto. Fueron tres o cuatro días muy intensos. Mes siento bien para que cuenten conmigo.Estoy a la espera de lo que el profe decida, hago parte de la lista de jugadores a disposición. Juegue o no, hago mucha fuerza por la selección.



El rival en cuartos. Más allá del rival, debemos estar preparados como estábamos contra Brasil y los partidos anteriores. La cabeza debe estar puesta en la final y en ganar. Hay grandes rivales, grandes equipos que tienen sus cosas importantes. Nosotros también tenemos que estar preparados para el equipo que nos toque.



Ausencia de laterales. Quizás el profe elaboró una lista pensando en cada partido, son decisiones que hay que respetar. Hay muy buenos laterales izquierdos en el fútbol colombiano. Eran los planes del profe para la eliminatoria y la Copa. Hay que darle tiempo, cada partido pide otro tipo de cosas. A Tesillo le fue muy bien contra Brasil.



Metodología de Rueda. Él es un técnico que le gusta mucho la pelota, salidas claras desde atrás, a mí me gusta eso. Yo hago los mismos trabajos de Tesillo, de todos. Una línea de cuatro, los suplentes lo hacemos para no perder la idea. Cuando nos toque tenemos que responder de la misma forma. Desde que llegué me sentí como si estuviera desde el primer día.



Distancias entre selecciones. Cada equipo tiene puntos fuertes y débiles. Competir igual es duro. Todos pretendían que nos golearan (Brasil) y les costó. No fue tan fácil como creían De aquí en adelante será igual, nadie va a regalar nada. Va a ser un torneo muy lindo.



Trabajo individual. Es un tema que siempre me preguntan, creo que ya es costumbre. Cuando te va bien, me pasó en Boca, decían que yo había mejorado la marca, que no nos llegaban. Cuando pasan tres o cuatro partidos y me equivoco, solamente atacó. Obvio tengo mis desconcentraciones, pero tengo que mejorarlas y con el profe trabajamos eso de poder estar concentrados en la marca y las pelotas paradas. Es estar concentrado los 90 minutos.



Su diferencial. Cada uno tiene sus habilidades, puntos fuertes y débiles. Para mí, mi fuerte es atacar y ayudar en salida, estar con la pelota al pie. Eso es lo que más me gusta hacer y lo que pueden ganar conmigo, sin desmeritar a Tesillo. Cada jugador da distintas cosas.



