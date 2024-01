Hinchas de Boca Juniors liquidan a Frank Fabra: '36 días de vacaciones y llega tarde'

Este martes 2 de enero comenzó de forma oficial la pretemporada de Boca Juniors bajo la dirección del nuevo técnico Diego Martínez. Sin embargo, un detalle no pasó por alto, Frank Fabra fue el gran ausente de la práctica.



El lateral izquierdo viene teniendo una relación tensa con los hinchas de Boca Juniors por su bajo rendimiento y la insólita expulsión que se ganó en la final de la Copa Libertadores 2023 contra Fluminense, juego en el que golpeó a un rival y vio la roja directa.

Colombianos en Boca y River Foto: EFE

Parece que la paciencia del mundo Boca con Frank Fabra llegó al límite este lunes. El colombiano no se presentó al primer día de entrenamiento porque contaba con un permiso especial del club para unirse desde este miércoles.



Sin embargo, las críticas de los hinchas no demoró en llegar y las redes sociales 'explotaron' con duros señalamientos contra el jugador de 32 años de edad, que inicia su octava temporada vestido de 'xeneize'.



"Se lo ve comprometido", "Siempre con coronita", "Hasta cuándo", "¿Cómo permiten estas cosas?", "Que no se sume nunca", "36 días de vacaciones y llega un día tarde", "¿Dónde está Fabra", fueron algunos comentarios.

Referente de cartón. Desde las semifinales con Santos que tendrían que haberlo sacado del club. Hoy se ausentó con aviso del primer día de pretemporada. Esta de vacaciones desde Noviembre. Increíble la banca que tiene de Román. pic.twitter.com/m7ODKvtzbx — Martin Capparelli (@martincappareli) January 2, 2024

Todavía no se conoce la razón oficial por el que Frank Fabra se ausentó del entrenamiento de Boca Juniors. Eso sí, los hinchas están furiosos con él y serán días difíciles si no cambia la tendencia que tiene en el club, revelaron en Argentina.



Fran FABRA estuvo ausente con permiso. Se sumará mañana a los entrenamientos. pic.twitter.com/9o5mnjaWsw — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) January 2, 2024

