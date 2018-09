Franco Armani, el arquero argentino que casi se pinta de colombiano

“Armani no, en Colombia hay mucho talento para nacionalizar a alguien para la Selección”, “Dígame un arquero colombiano con las condiciones de Armani” y así pasaron meses y meses en el país discutiendo si el arquero, de ese entonces, de Atlético Nacional debía ser nacionalizado para actuar con el equipo nacional.

Finalmente llegó el día de ver a Armani en un partido de Colombia, pero será como rival, con la selección Argentina, este martes, en New Jersey, en el juego amistoso que tendrán los dos países en esta fecha Fifa.



En noviembre del año pasado, el arquero argentino hizo público su deseo de nacionalizarse colombiano, así que desde Atlético Nacional se hicieron las gestiones para acelerar el proceso con la Cancillería. El club antioqueño en esa ocasión aseguró: “Los documentos de nacionalización de nuestro arquero Franco Armani fueron radicados en la Cancillería de Colombia. Al frente de este trámite se encuentra el presidente de la institución Andrés Botero Phillipsbourne, quién entregó personalmente los documentos en las oficinas de la Cancillería en Bogotá”.



Con el Mundial de Rusia 2018 encima, el debate en Colombia se encendía por las voces a favor y en contra que tenía la nacionalización del argentino para que participara en la Selección Colombia.



“Franco (Armani) es un arquero increíble y lo ha demostrado con Atlético Nacional, pero sigo partiendo de la base de seguir creyendo en los arqueros colombianos”, señaló en su momento el portero titular del equipo nacional, David Ospina.



Con el tiempo corriendo en contra del argentino, en enero decidió que intentaría ir al Mundial, pero con su país; así que salió con destino a River Plate, uno de los equipos más grandes de Argentina y así darse a mostrar para pelear por un cupo entre los 23 convocados.



En abril de este año se volvió a agitar el tema por las dudas en torno a la continuidad que tenía Ospina en el Arsenal, mientras Armani en River salía figura casi todos los juegos.



Sin embargo, en ese mes, fuentes de la Cancillería colombiana consultadas por EL TIEMPO aclararon que si bien Andrés Botero, cuando era presidente de Atlético Nacional, postuló la nacionalización del arquero, el proceso no avanzó porque no se completó la documentación.



“No ha presentado la totalidad de los documentos requeridos, entre los cuales se incluye un escrito con el que solicita la nacionalidad”, dijo la fuente en ese entonces.



Pero la vida le sonrío al arquero. En la primera convocatoria de Jorge Sampaoli, en ese entonces DT de Argentina, al Mundial apareció el nombre de Franco Armani en los 35 primeros nombres. Se suponía que a la hora de escoger los 23, el que iba a salir de los cuatro porteros era el de River, pero sus actuaciones y la presión mediática que genera el club millonario le cumplió el sueño a Armani: estaba entre los 23 jugadores para ir a Rusia.



Hasta ahí llegó el cuento de Colombia e iniciaría la historia con Argentina que arrancó en el tercer juego del Mundial de los gauchos contra Nigeria y siguió con la eliminación contra Francia, en los octavos de final.



El tercer capítulo de Franco Armani con el seleccionado argentino podría ser contra Colombia, el país que quiso abrirle las puertas a sus sueños, pero fue finalmente su país el que le dio las llaves.



