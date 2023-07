Franco Armani, el portero de River Plate, es sensación en los diferentes estadios del fñutbol argentino. Esta vez, fue el centro de miradas para un grupo de niños que solo querían un saludo que nunca llegó.

En un divertido video difundido por el canal ESPN, el reportero entrevista en la cancha de Barracas Central a varios niños que enfurecen al ver que Armani no les dedica ni una mirada.

'Me hago de Boca'



En el video, los niños le gritan de todo, " Armani sos un muerto... no nos saluda más, parece que no se llama Armani", dice uno de los menores.



"Saluda a los pibes, dejate de joder", dice uno de los padres.



Cero humildad tiene... Soy de River pero prefiero hacerme de Boca si no me saluda Armani", grita otro pequeño.



El video es sensación en las redes sociales.



En el partido, River sufríó una inesperada derrota contra barracas, 2-1, el pasado sábado.

DEPORTES

Más noticias de deportes