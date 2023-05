La negativa de varios futbolistas a participar en una campaña contra la homofobia en la liga francesa puso de relieve la discriminación contra este colectivo en el país, donde, según un informe, las agresiones contra personas LGTB+ aumentaron.

Jugadores se niegan a lucir la bandera LGBT

El joven se encontraba en una fiesta cuando fue asesinado. Foto: AFP

Con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, que se celebra el 17 de mayo, la Liga de Fútbol Profesional (LFP) acogió el fin de semana esta campaña anual con el lema: "Homos o heteros, todos llevamos la misma camiseta".



Pero varios jugadores se negaron a lucir la elástica con los colores arcoíris, por lo que la ministra de Deportes, Amélie Oudéa-Castera, urgió a sus clubes a "adoptar sanciones", máxime cuando la campaña defiende un "mensaje sencillo de no discriminación".



El Nantes (Ligue 1, primera división) sancionó así "financiera pero no deportivamente" al futbolista egipcio Mostafa Mohamed y el dinero de la sanción, que el club no precisó, "se destinará a la asociación SOS Homophobie (...) para luchar contra esta lacra". Sin embargo, el equipo no suspendió al delantero, autor de ocho goles esta temporada, cuando se está jugando la permanencia en las próximas jornadas en la máxima categoría del fútbol francés.



Un año después de la negativa del senegalés Idrissa Gana Gueye, entonces jugador del París Saint-Germain, este fin de semana tampoco quisieron participar el marroquí Zakaria Aboukhlal del Toulouse (Ligue 1) y el senegalés Donatien Gomis del Guingamp (Ligue 2).



Mohamed, de confesión musulmana, justificó en la noche del domingo su decisión de no participar en sus "raíces", "cultura" y "convicciones", pidió respeto por sus "creencias personales" y aseguró "respetar todas las diferencias".



En una carta abierta a estos futbolistas, el Consejo Nacional de Ética (CNE) de la Federación Francesa de Fútbol consideró el lunes de "error" su decisión y les llamó a "dejar a un lado algunas de sus convicciones personales". "Incluso si no son conscientes de ello, se vuelven cómplices de los comportamientos homófobos", lamentó el CNE. El Consejo, que no tiene capacidad de sanción, anunció no obstante que no llevará el caso al comité de disciplina.

La homofobia en el fútbol

Foto: Jaime Moreno, EL TIEMPO, EFE

El entrenador del Brest, Eric Roy, recrudeció la polémica al cuestionar la idoneidad de celebrar esta campaña en las últimas jornadas del campeonato, ya que hay clubes que se juegan la permanencia y "cada uno es libre de elegir sus opiniones".



"La homofobia es un delito", le respondió el vocero del gobierno, Olivier Véran, recordando que "muchos jóvenes aún la sufren en su día a día y que todos los medios son buenos para ayudar a normalizar lo que ya es normal".



SOS Homophobie alertó el martes que el odio contra las personas LGTB+ sigue "anclado" en la sociedad en Francia diez años después de aprobarse el matrimonio igualitario y que las agresiones físicas aumentaron un 28% entre 2021 y 2022 --una cada dos días--.



Respecto al deporte, su informe anual señala un ligero aumento de los casos de discriminación (18 en 2022), sobre todo en el fútbol, y denuncia la "hostilidad" de las instancias deportivas hacia las víctimas o su "gran indulgencia" con los autores.



La asociación destaca la última Copa del Mundo de Qatar, cuando la Fifa amenazó con sanciones a ocho federaciones de Europa que querían lucir el brazalete multicolor 'One Love', en apoyo a los derechos de las personas LGTB+.



La campaña en Francia "es ineficaz", ya que pese a que lleva años en marcha, las "manifestaciones de homofobia nunca habían sido tan graves e importantes", dijo al medio 'franceinfo' Julien Pontes, de la asociación Rouge Direct (Roja Directa).



"La LFP y los clubes deben ser muy claros sobre lo que representa no llevar esta elástica [arcoíris]. ¿Por qué la LFP no sanciona la homofobia?", agregó Pontes.

