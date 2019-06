Los estadios donde se jugará la Copa América Brasil 2019

Antonio Lacerda / EFE

En la ciudad de Belo Horizonte está uno de los escenarios deportivos más importantes del vecino país. El Estadio Mineirão alberga de local al equipo Cruzeiro –club que permanece en el ‘radar’ de los certámenes finales de competiciones internacionales- y fue una de las sedes del Mundial de 2014. Inaugurado en 1965, el Mineirão tiene capacidad para 60 mil espectadores y en su césped se han disputado memorables partidos como el Colombia- Grecia, que terminó con triunfo de la tricolor por 3 a 0 –doblete de James y un tanto de Pablo Armero-.



En la Copa América albergará el Uruguay vs Ecuador del 16 de junio, el Argentina vs Paraguay del 19 de junio, el Bolivia vs Venezuela del 22 de junio, el Ecuador vs Japón del 24 de junio y la semifinal que se disputará el 2 de julio.