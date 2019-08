¿La relación entre James y Zidane cambió? El saludo que dio pistas

La expectativa era alta, James Rodríguez entró a la convocatoria del Real Madrid y el discurso de Zinedine Zidane empezó a dar pistas que el futuro del colombiano para esta temporada, por ahora, es quedarse en el equipo español.

“James está en forma y estoy contento de tenerlo en la plantilla”, dijo Zidane antes del partido contra el Celta de Vigo. Fue victoria por 1-3 y el colombiano no ingresó en el encuentro. Era apenas lógico, no sumó minutos en la pretemporada y fue su primera convocatoria.



¿Cómo iba a tomar esto James? Los gestos de inconformidad no aparecieron y la imagen que muestra un cambio en la relación entre DT y jugador se dio al final del partido en Balaídos. Así fue la felicitación entre ambos personajes, que parecen estar al margen de todo lo que se ha hablado y se dirá de ellos.



(Le puede interesar: Otra puerta que se le abre a James para ganar protagonismo en el Real)

Zidane y James se saludaron luego de la victoria 1-3 del Real Madrid sobre el Celta de Vigo. Foto: Tomada de Twitter: @ACTURMADRID

La foto publicada por la cuenta de Twitter @ACTURMADRID tuvo repercusión en la prensa de España. El diario ‘ABC’ acompañó la imagen con el título: “Zidane y James: la felicitación que explica el cambio de actitud" y en el artículo agregaron que: “Hay un cambio de actitudes, de posturas, de sentimientos, de reacciones, necesarios todos para converger en un fin superior, rendir para el Real Madrid”.



No es la primera ocasión que se ve al entrenador francés saludar de esta manera a James, ya sucedió, pero las posturas y el contexto es diferente. Si bien en un momento tanto el volante colombiano como Gareth Bale eran prescindibles y hasta 'monedas de cambio', los dos futbolistas también cambiaron su actitud y desde los entrenamientos han ido ganando terreno, no definitivo, pero si para ser tenidos en cuenta.

James Rodríguez y Zinedine Zidane, en una de sus últimas fotos juntos en el Real Madrid, en mayo de 2017. Foto: Efe / Archivo EL TIEMPO

El diario español 'AS' también habló sobre la fotografía: “De Vigo trascendió una foto que decía más que mil palabras, la de Zidane y él estrechándose la mano para celebrar un triunfo de lo más balsámico” y sostienen que la última barrera que le falta a James es la de jugar, que no es poco, pero todo parece indicar que la posibilidades van a ser mayores a las que tuvo en el debut de la Liga debido a la ausencia de Luka Modric, por expulsión, y a la reciente lesión de Brahim Díaz.

Zidane y James: la felicitación que explica el cambio de actitud FACEBOOK

TWITTER

¿La fecha? sábado 24 de agostos y ¿la hora? 12 p. m. Será el segundo partido del Real Madrid por la Liga de España – vs. Real Valladolid – y la segunda oportunidad para que James siga recuperando terreno en el equipo merengue.



DEPORTES