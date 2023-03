Gerard Piqué fue el hombre del domingo en la prensa española. El exjugador del Barcelona se robó todas las miradas por cuenta del éxito que tuvo su innovador proyecto de la King's League, en el evento de cierre de temporada.

En su primer 'show' presencial, tras varios meses de transmisiones por Internet, la creación de Piqué reunió a más de 90 mil personas en el Camp Nou, estadio del Fútbol Club Barcelona.



Y en medio del alboroto que desató la celebración, algunos medios publicaron una fotografía diciendo que eran los hijos de Shakira y Piqué, junto a Clara Chía, la nueva novia del jugador. Sin embargo, esa no es la realidad.



(Puede leer: Inesperada reacción de Clara Chía cuando le piden una foto a Piqué en la calle).

¿Clara Chía ya tiene foto con los hijos de Piqué?

Facebook Twitter Linkedin

Clara Chía, Piqué y Shakira. Foto: Captura de pantalla TikTok, EFE

Después de que un usuario de TikTok compartiera una grabación con la inscripción "Clara Chía con Piqué y sus hijos detrás", la imagen se hizo viral. No en vano, el clip original tiene más de dos millones de vistas.



En la grabación se le ve a Piqué conversar con una mujer rubia, quien a pesar del interés del filmante, no es Clara Chía. Aun así, 'EL Nacional', de Cataluña, publicó una nota titulada: "Gerard Piqué apuñala a Shakira: primera foto de Clara Chía, Milan y Sasha juntos".



Lo que no se contempló en ambas publicaciones, la de redes y la de prensa, es que quien aparece es en realidad Anna Tormo, una de las trabajadoras más fieles de Kosmos, la empresa que comanda Piqué y organiza la King's League.



A continuación, el video viral y las fotografías de Tormo de ese mismo día.

Fi de l’inici del projecte més intèns, esgotador, boig i increïble de les nostres vides.



Llarga vida a la Kings League 🧡 pic.twitter.com/2JHVZLrldk — Anna Tormo Mampel (@annatormomampel) March 27, 2023

Más noticias

DEPORTES