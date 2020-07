Fontaine, el jugador que más goles hizo en un solo Mundial

Just Fontaine ex un exfutbolista que fue considerado uno de los mejores de la historia de la selección francesa. Se dio el lujo de anotar 13 goles en una sola edición de la Copa del Mundo, en Suecia 1958.

(Le puede interesar: Juventus pierde y aplaza el título en Italia)



Curiosamente, Fontaine era relativamente desconocido en ese momento y formaba parte del equipo sólo porque René Bliard estaba lesionado.



Fontaine hizo un excelente equipo con Raymond Kopa, permitieron que Francia anotara 23 goles en seis partidos y llegara de tercero en la Copa Mundial.



El delantero francés Just Fontaine logró tres goles consecutivos contra Paraguay, los primeros de los 13 que apuntó en la Copa Mundial.



Pero Paraguay no representó de ninguna manera el incauto del día, al abrir el marcador en el minuto 20. Fontaine igualó en el 24 y colocó a Francia en la delantera en el 30.



Después de los tres a Paraguay, le marcó dos a Yugoslavia, uno a Escocia, dos a Irlanda del Norte, uno a Brasil y cuatro a Alemania. 13 en total.



Tras su retiro del fútbol activo, los números le favorecían más que a nadie en su país: 160, 34 de ellos logrados en el 58 en tan solo 26 partidos. Jugó 20 veces con Francia y anotó 30 goles.



Nació en 1933, en Marruecos, y cuando le preguntaban el porqué de sus goles, respondía que un goleador tiene que apasionarse con su misión y concentrarse en ella.



Delantero centro, era intuitivo y sabía aprovechar las oportunidades. Poseía un gran remate de media distancia.



En Francia logró dos títulos con el Reims, en el 58 y el 60, un título de Copa con el Niza, en el 54 y otro con el Reims, en el 58. Con Reims fue subcampeón de la Copa de Europa, en el 59.

Lea además: Esta es la comisión que investiga a los miembros de la FCF)



La carrera de Fontaine no se detendría cuando colgó los guayos. Se lanzó a la ruleta rusa del entrenador. Dirigió a la selección francesa en solo dos partidos y después con Marruecos, no consiguió la clasificación de este país al Mundial del 82.



Lo suyo siempre fue el gol. No en vano comparaba la alegría de un tanto con la sensación que experimentó cuando nació su hijo. El gol es una creación , no dudó en decirlo.

⚽️ 13 goles en #Suecia1958

⭐️ Récord goles en un Mundial

👟 Bota de Oro del torneo



Just FONTAINE 🇫🇷#StrikerSunday ⚽️🥅 pic.twitter.com/Wwz8ZWUD8v — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) April 22, 2018





DEPORTES