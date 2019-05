Las cuatro razones de la humillación a Nacional en el Maracaná

Atlético Nacional sufrió una de las peores derrotas de su historia en torneos internacionales. El 4-1 frente a Fluminense es un eslabón más en una cadena de resultados dolorosos, en un semestre para el olvido. Estas fueron las causas de la caída en el Maracaná.

1. La pasividad defensiva. Nacional recibió de entrada tres goles en 11 minutos. El equipo no tuvo agresividad para tratar de frenar a su rival, y pecó por una actitud muy pasiva. No ofreció ninguna resistencia.



2. Nómina corta. Paulo Autuori llevó nueve suplentes a Río de Janeiro. De ellos, seis son juveniles con una experiencia internacional nula: ninguno había jugado partidos de torneos de Conmebol.



3. Faltó reacción del técnico. En los escasos intentos que tuvo Nacional a la hora de atacar, Déiver Machado mostró que podía llegar e incluso a él le hicieron el penalti que convirtió en gol Hernán Barcos. A Autuori le faltó reacción: pudo haberlo puesto a jugar como extremo y meter a Cristian Mafla. Tan grave fue la actitud del entrenador que solo hizo un cambio, y fue la entrada del inexperto Sebastián Yabur.



4. Un ambiente tenso y enrarecido. "Por las situaciones que están pasando, nosotros también nos desesperamos mucho", confesó, al final del partido, Hernán Barcos. Nacional vive un momento terrible: al técnico lo ratificaron, pero no hay un convencimiento total de que pueda ser el hombre que saque al equipo del hoyo. Pero tampoco hay buena respuesta de los veteranos: mal Cuadrado, mal Gilberto García, mal Bocanegra, muy mal Vladimir Hernández...



