‘Es importante no ser tan inocentes’: Paulo Autuori

Paulo Autuori, técnico de Nacional, consideró que la remontada es posible frente a Fluminense, pese al 4-1 del partido de ida de la segunda fase de la Copa Suramericana, pero dijo que le facilitaron las cosas a su rival.

“Son cosas que suceden en el fútbol, tengo bastante tiempo trabajando y no puedo lamentarme, debo encontrar soluciones. Hemos tenido partidos interesantes durante este semestre y otros no tan buenos como los de este partido, hay desequilibrio, especialmente en el aspecto emocional”, dijo el DT brasileño en rueda de prensa. “Contamos con muchos jugadores jóvenes, jugar en el Maracaná no es fácil, vivimos una situación adversa que ocurre en el fútbol, debemos tener tranquilidad y trabajar para revertir este resultado”, agregó.



Autuori se refirió así al terrible comienzo de Nacional en el partido, cuando recibió tres tantos en 11 minutos: “En el primer gol, cambió todas las condiciones del partido. Salimos a buscar el empate, nos abrimos con mucha facilidad y eso le permitió al rival ampliar la ventaja. Creamos opciones, una de Barcos, un par de Machado, incluyendo la del penal y otra con Vladimir, en el primer tiempo pudimos haber marcado un gol más, que se hubiera acortado la ventaja. Cuadrado atajó un penal que pudo ser el 5-1. Fuimos inocentes en defensa, dejamos de hacer cosas que eran importantes”.



Sobre la posibilidad de darle la vuelta a la serie, Autuori opinó: “La ventaja que consiguió Fluminense es importante, podrán jugar con tranquilidad en Medellín, pero el fútbol puede pasar cualquier cosa. Nosotros debemos intentar remontar el marcador y corregir los errores que cometimos, es importante no ser tan inocentes como en este partido, sabíamos que ellos tenían un gran juego asociativo y no lo pudimos descifrar”, detalló.



Aunque ponderó el buen trabajo del ‘Flu’, para Autuori el marcador fue muy largo. “Felicito al rival, pero creo que le dimos todas las ventajas para que el rival estuviera muy cómodo en la cancha. No logramos aplicar la estrategia que queríamos, esto pasa, cuando te marcan tan rápido incide en lo emocional, no tuvimos la tranquilidad y al final terminamos sufriendo una derrota dolorosa”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín