Fluminense le pasó por encima a Nacional: 4-1 en el Maracaná

Fluminense vapuleó este jueves al Atlético Nacional con una contundente victoria por 4-1, que cimentó con el triplete del joven delantero Joao Pedro, en el partido de ida de la segunda fase de la Copa Sudamericana jugado en el Maracaná de Río de Janeiro.

El atacante de 17 años, quien ya apunta a nueva promesa del fútbol mundial, anotó de cabeza nada más comenzar (minuto 3), repitió 5 minutos después y cerró su cuenta particular en el 33 al recoger su propio rebote.



Entre medias de su exhibición, Luciano firmó otro más para los cariocas, al minuto 12, a pase del propio Joao Pedro. Atlético Nacional recortó distancias de penalti, obra del argentino Hernán Barcos en el minuto 18.



Tras un inicio devastador -tres goles en apenas diez minutos-, el 'Flu' pudo incluso aumentar las diferencias antes del descanso si el colombiano Yony González no hubiera fallado otra pena máxima.

Atlético Nacional hizo aguas en todos los frentes, jugó sin concierto para evidenciar que se encuentra en uno de sus peores momentos de los últimos tiempos.



La eliminatoria está prácticamente lista para sentencia a favor del Fluminense, que irá con la ventaja el próximo miércoles al estadio Atanasio Girardot, de Medellín, para certificar su pase a los octavos de final.



Solo las arrancadas del lateral Deiver Machado, quien provocó el penalti, y Barcos, antiguo conocido del fútbol brasileño pues militó en el Cruzeiro, salvaron la honra del club colombiano.



Con una soltura casi insultante, el conjunto de Río salió a tumba abierta, pero sin perder la cabeza, masticando las jugadas. La fórmula resultó, pues a los pocos minutos empezaron a aparecer auténticos agujeros negros en la zaga visitante. La clase magistral de Joao Pedro empezó con un remate de cabeza a centro templado de González desde la izquierda.



Sin tiempo para reorganizarse, llegó el segundo de Joao Pedro, quien definió con un leve toque para superar por alto al guardameta colombiano Cuadrado. Barcos pudo detener la sangría, pero su remate se estrelló en el travesaño.



Fluminense ahondó más en la herida con un tercer tanto en el minuto 12 de Luciano, quien finalizó un centro medido de Joao Pedro.



Con un 3-0 en apenas diez minutos, Nacional no bajó del todo los brazos y encontró un balón de oxígeno en una entrada a destiempo de Gilberto a Machado dentro del área. Esta vez Barcos afinó la mira y recortó para los suyos desde los once metros.



El argentino dispondría de otra oportunidad clarísima en la secuencia. Lo hizo todo bien, dominó en el área, se giró, pero su remate fue al cuerpo de Agenor. A partir de ahí, el encuentro se calmó hasta que Joao Pedro dijo basta. Nuevo remate de cabeza que se estrella en el palo y el camisa 23, rápido como pocos y de enorme zancada, caza su propio rechace para firmar su tercero. Tres goles y una asistencia que se suman a las dos dianas que anotó en la pasada jornada del Campeonato Brasileño.



Después, González fallaría desde el punto de penalti en el minuto 36, tras una falta de Daniel Bocanegra.



Con el partido resuelto, el cuadro de Diniz administró su ventaja en la segunda mitad, aunque por inercia fue sumando más y más oportunidades. Joao Pedro pudo marcar su cuarto gol y aún tuvo tiempo para inventarse otra jugada que no definió con acierto Gilberto, antes de salir ovacionado por la afición del Maracaná.



Atlético Nacional, errático en casi todo, apenas se asomó con peligro al área rival y esperó hasta el final para que dejara de caer el chaparrón.



