Florentino Pérez defiende con todo la creación de la Superliga

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, justificó la decisión de crear la Superliga europea como "solución para arreglar una situación muy mala del fútbol y paliar los ingresos perdidos" por los grandes clubes.

"Los clubes importantes de Inglaterra, España e Italia tienen que dar solución a una situación muy mala del fútbol. Se han perdido 5.000 millones de euros. Nosotros tenemos un presupuesto de 800 y en vez de eso, terminamos en 700 la pasada temporada. Este año en vez de 900 vamos a ver si ingresamos 600. En dos temporadas 400 millones menos el Real Madrid", dijo Florentino, en El Chiringuito de Mega.

"Cuando no tienes más ingresos que los de la tele, la única manera es haciendo partidos más competitivos, que puedan ver todos los aficionados del mundo. Si en vez de hacer la Liga de Campeones hacemos una Superliga seríamos capaces de paliar los ingresos que hemos perdido", confesó.



Frente a la relación con la Uefa, Pérez afirmó:



"Nosotros vamos a hablar con la UEFA y con la FIFA, no sé por qué se tienen que enfadar. UEFA trabajaba en otro formato que, lo primero, yo no lo he entendido y luego no produce los ingresos necesarios para salvar al fútbol. Cuando digo salvar al fútbol es salvar a todos. Nosotros lo que queremos, que lo hemos heredado de Bernábéu, es salvar el fútbol para que los próximos 20 años por lo menos pueda vivir con tranquilidad. La situación es muy dramática", dijo.



Y sobre las consecuencias para los futbolistas, de no poder ir a sus selecciones, dijo: "Les amenazan. Los jugadores pueden estar tranquilos porque eso (las amenazas) no van a pasar. Pero los que manejan los monopolios, la UEFA, tiene que ser transparente. La UEFA no tiene una buena imagen, no quiero mencionar cosas que han pasado en la UEFA pero tiene que ser dialogante y no amenazante".

Además, aseguró que la intención no es acabar con las Ligas: "Cuando ha salido esto, no sé por qué, alguien ha dicho que vamos a acabar con las ligas y nadie con sentido común quiere acabar con las ligas, ¿en Inglaterra van a acabar con la Premier? No puede existir para 50, también tendrá derecho la Roma y el Nápoles para que los méritos de estos puedan estar ahí. Pero lo que da dinero son los 15 fijos que juegan entre ellos todas las semanas".

EFE

