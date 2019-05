Florentino Pérez rompe el silencio en el caso James Rodríguez

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, se refirió este lunes a la situación del jugador colombiano James Rodríguez, quien termina contrato con el Bayern Múnich a mediados de junio y espera definir su situación en los próximos días.

Florentino aseguró que su relación con el Bayern es muy buena y que saben que los alemanes no van a hacer negocio con James, al comprarlo al Madrid para revenderlo a otro club. "No hay decisión todavía. Sólo sé lo que han dicho esta vez (en Bayern), que no van a hacer negocio con él a costa del Madrid. Son nuestros amigos y me parece bien", dijo el dirigente, quien dio una extensa entrevista al programa El Transistor de Once Cero, en España.

James llegó este lunes a Colombia y está en espera de que se resuelva su futuro. Si el Bayern no hace uso de la opción de compra, debe regresar al Madrid, pero el club merengue no lo tendría en sus planes para la próxima temporada. En ese escenario, y mientras la cúpula del Bayern toma una decisión, aparecen en el horizonte de James clubes como el PSG u Juventus, como sus posibilidades.



Este lunes habló el el presidente del Consejo Directivo del Bayern Múnich, Karlheinz Rummenigge, dijo que en las próximas semanas la cúpula del club analizará la situación del jugador, y buscará una solución "en consenso" con el jugador colombiano y que no "harán un tráfico de personas con él". "En las próximas semanas nos sentaremos a analizar la situación y decidiremos como proceder", dijo Rummenigge en declaraciones citadas por la cadena sky.



