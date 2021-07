Audios: fuertes críticas de Florentino Pérez a Casillas y Raúl

Unos audios captados en el año 2006 al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y difundidos este martes por El Confidencial, revelan duros ataques a los jugadores Raúl González e Iker Casillas, quienes eran, a su juicio, "las dos grandes estafas del Madrid", según dichas conversaciones.

Las grabaciones, realizadas después de que Florentino Pérez abandonara la presidencia del Real Madrid en 2006, subrayan, entre otros asuntos: "Casillas no es portero para el Real Madrid, qué quieres que te diga. No lo es. No lo ha sido nunca... Pero bueno es una de las grandes estafas. La segunda es Raúl", relata El Confidencial reflejando ese audio.



En el Real Madrid, por su parte, existía este mediodía un sentimiento de gran indignación por la difusión de estas frases del presidente del Real Madrid de hace 15 años.



Iker Casillas, en la actualidad, ejerce como embajador del club y es vicepresidente de la Fundación, y Raúl es el entrenador del Real Madrid Castilla.



"A Casillas ya se ha visto que el otro portero era mejor que Casillas. Pobre hombre, no tiene dos dedos de frente. No te preocupes. Yo le conozco perfectamente bien. Es un tío sin ninguna... Vamos, es muy corto. Y además se le nota cuando se lleva mejor o peor con su novia se le nota, está ausente. Es como un niño pequeño. Es como uno de esto... Es como un perrito faldero, es como un monigote. Una cosa infantil", se escucha.



Pérez sigue hablando de Casillas, el porter que le dio muchos títulos del Real Madrid, pero que, según el presidente, le hacía mal al club.



"Yo tengo, la gente no lo sabe, yo tengo muy buena relación con él. La gente se cree que a mí me cae gordo, lo que pasa es que creo que es un tío que si hubiera puesto más de sí es el número uno, seguro, vamos, porque tiene unas condiciones espectaculares a pesar de que le falten unos poquitos centímetros", dijo.



Y agregó: "Pero, vamos, te cuento el tema del partido donde nos jugábamos la Liga contra el Barcelona. Te acuerdas, ¿de aquel que ganamos 4-2? Pues él, el viernes llega tarde al entrenamiento. Esos que todo le aplauden además en el Bernabéu. Tuvo la mala suerte que yo estaba allí. Venía de hablar con su novia, macho, habían tenido una discusión... Una cosa de chiste".



Las revelaciones han causado un escándalo mayúsculo en España y en el entorno del Real Madrid.



