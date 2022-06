Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, aseguró que el brasileño Marcelo se marcha tras culminar "todos los sueños" de un niño de 18 años que llegó al club del que se marcha siendo leyenda, el que más títulos ha ganado, y resaltó la "fantasía y felicidad" que siempre ha trasladado con su fútbol un "jugador irrepetible". "

"Va a ser un día repleto de emociones para el madridismo, es momento de agradecimiento profundo, un día especial repleto de recuerdos inolvidables. Rendimos homenaje apasionado a nuestro gran capitán, al joven que se hizo hombre en el Bernabéu, el jugador que se ha convertido en una de nuestras más grandes leyendas, el que más títulos tiene en la historia del Real Madrid, Marcelo", inició

Florentino Pérez en su discurso.



Sin palabras

"Querido Marcelo, has culminado todos los sueños que te trajeron al club de tu vida siendo un niño de 18 años. Eres el jugador extranjero con más temporadas en el club, 16 años con este escudo y camiseta con la que lo has ganado todo", añadió.



El máximo mandatario del club blanco resaltó los 25 títulos presentes en el acto de homenaje a Marcelo, así como sus éxitos individuales, en seis ocasiones en el once mundial FIFA y tres en el equipo del año de UEFA.



"Has jugado 546 partidos, has marcado 38 goles, eres uno de los mejores laterales de la historia del fútbol mundial. Los madridistas te estamos agradecidos por dejarte el alma en cada partido, por el talento brasileño que te ha hecho un jugador irrepetible, como tu comportamiento en el terreno de juego, tu fantasía y felicidad han sido fundamentales para conseguir grandes éxitos", resalzó.



