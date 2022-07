Si Tolima mereció ganarle a Flamengo hace ocho días en Ibagué y la mala definición no se lo permitió, esta vez los brasileños se desquitaron con todo.

El equipo rubronegro goleó 7-1 a los dirigidos por Hernán Torres y los eliminó de la Copa Libertadores. Ahora, Flamengo enfrentará a Corinthians, que el martes eliminó a Boca Juniors en lanzamientos desde el punto penalti.



Colombia se quedó sin representantes en los torneos de Conmebol, tras la derrota en el Maracaná y la caída del Cali en la Sudamericana contra Melgar, y Tolima sufrió la peor derrota de un equipo colombiano en este torneo.



La ilusión del Tolima, que necesitaba ganar por dos goles de diferencia para aspirar a los cuartos de final, se acabó muy rápido. El equipo no aguanto la presión y a los 5 minutos ya perdía 1-0, con una tocata que dejó parados a los zagueros visitantes y a Pedro listo para vencer con un remate cruzado al portero William Cuesta.



Un minuto después del gol, Jonathan Marulanda sacó la pelota de la raya en una jugada muy parecida a la del 1-0 y a Tolima se le venía la noche. Y hasta la mala suerte se ensañó con el equipo colombiano: a los 20 minutos, Cuesta tuvo una gran atajada, pero el balón, de rebote, pegó en Julián Quiñones y se metió en el arco.



Flamengo no dejó ni respirar a Tolima luego del descanso. Apenas iba un minuto y medio cuando los brasileños le marcaron otra vez al vinotinto y oro por arriba, como le pasó en la final contra Nacional: tras un cobro de tiro de esquina, el experimentado David Luiz bajó la pelota de cabeza y Pedro la volvió a meter.



Tras una habilitación de Thiago Maia, Gabigol enganchó en el borde del área y remató para anotar el 4-0, a los 11 de la segunda etapa, y ya Tolima estaba resignado. De hecho, desde el primer tiempo, cuando recibió el segundo, el técnico Hernán Torres hizo un cambio para evitar que lo golearan, Cristian Trujillo por Daniel Cataño. No le salió.



El descuento del Tolima, anotado por Julián Quiñones tras un rebote en un tiro de esquina, a los 18, fue apenas un oasis en medio del desastre de los colombianos este miércoles. Cuatro minutos después, Pedro volvió a anotar tras una asistencia de Rodinei.



En los últimos minutos, Flamengo le sacó provecho a los espacios y a la resignación del Tolima. Matheus Franca hizo el 6-1, tras una asistencia de Pedro, y luego llegó el poker de este último, a los 79.



Tolima había recibido muchos aplausos por haber sido el primer colombiano en llegar a cuartos de final de la Libertadores desde 2018. Lamentablemente, la aterrizada de Flamengo vuelve a dejar al fútbol profesional colombiano muy mal parado.



DEPORTES