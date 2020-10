Junior viajó a Río de Janeiro en busca del milagro contra Flamengo

Con la necesidad de golear al Flamengo en su patio y que Independiente del Valle pierda por una abultada diferencia ante el Barcelona ecuatoriano, el Junior de Barranquilla parte este lunes a Río de Janeiro por "un milagro" para clasificarse a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Los Tiburones viajan a Brasil con el ánimo arriba luego de romper una racha de seis partidos sin triunfos y que lo mantenía una crisis de resultados, pues ganaron a domicilio al Deportivo Pereira por la liga colombiana.



Se espera que el miércoles para su partido de la sexta y última fecha de la fase de grupos de la Libertadores, el entrenador del Junior, Luis Amaranto Perea, incluya en la formación titular a los delanteros Teófilo Gutiérrez y Miguel Ángel Borja, los defensas Marlon Piedrahíta y Willer Dita y los volantes Leonardo Pico y Edwin Cetré, quienes en el anterior encuentro fueron alternativas.



Aunque no quiso adelantar la oncena que utilizará en Brasil, se espera que Perea también cuente con el portero Sebastián Viera, los defensas Gabriel Fuentes y Germán Mera y los volantes Luis Cariaco González y Sherman Cárdenas.



Al mando de Perea, exjugador del Atlético de Madrid y del Boca Juniors argentino, el Junior no ha podido lograr una buena figuración ni en el torneo internacional ni en la liga colombiana, en la que a pesar del triunfo del pasado fin de semana está en el octavo puesto, a nueve puntos del líder, Deportes Tolima.



En la Libertadores, con seis enteros y un promedio de gol negativo de -2, los de Barranquilla requieren no solamente de la victoria abultada contra Flamengo en el estadio Maracaná, sino también que Independiente del Valle, que tiene nueve puntos y una diferencia positiva de +4, pierda por goleada en el otro encuentro del Grupo A.



Con el fin de evitar mayores desgastes con conexiones en aeropuertos, el Junior contrató un vuelo chárter para llevar a sus jugadores directamente desde la ciudad de Pereira hasta Río de Janeiro, a donde está previsto que arriben poco antes de la media noche del lunes.

🔜⚽️ #VocesJunior | Carmelo Valencia visualiza el partido ante Flamengo por #Libertadores tras el triunfo de ayer. Anímicamente el equipo va con la mejor actitud. #VamosJunior🔴⚪️🔵 pic.twitter.com/DVMwKHatoU — Club Junior FC (@JuniorClubSA) October 19, 2020

El partido entre Flamengo de Río de Janeiro y Junior de Barranquilla se realizará a la misma hora del de Independiente del Valle y Barcelona de Guayaquil.



En caso de no clasificarse a la siguiente ronda de la Libertadores, Junior podría pasar a jugar por la Copa Sudamericana como tercero de su grupo, pero quedaría por fuera de competencias internacionales si pierde con Flamengo y Barcelona golea al Independiente del Valle.



EFE