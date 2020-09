Flamengo, en alerta máxima por sus contagios de covid-19

El Flamengo arrancó un sorprendente empate 1-1 este domingo de visitante ante Palmeiras, en partido de la duodécima jornada del Brasileirao en el que no pudo contar con 19 jugadores contagiados de covid-19.



Sin embargo, el famoso club brasileño atraviesa una crítica situación por el covid-19.

Tanto así, que según algunos medios, su continuidad en la Copa Libertadores estaría en riesgo. El fallo del Juzgado Regional de Trabajo de Río de Janeiro no le permitiría entrenar, viajar o jugar partidos. Flamengo enfrenta este miércoles al Independiente del Valle, en el grupo que comparten con Junior.

En uno de los duelos más esperados del Brasileirao, al enfrentar los dos últimos campeones y los dos equipos con mayor presupuesto, el Flamengo se sobrepuso a las bajas por al virus y logró la igualdad ante un Palmeiras que decepcionó.



Con un total de 23 bajas (19 por el covid-19 y cuatro por lesión), el Flamengo presentó un once muy joven repleto de jugadores de su equipo Sub-20, ante el experimentado Palmeiras. En el banquillo, el asistente Jordi Gris ocupó el lugar del técnico Domènec Torrent, también infectado por el coronavirus.



El partido estuvo marcado por la disputa judicial. El Flamengo intentó a lo largo de la semana suspender el encuentro, algo a lo que la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF)y el Palmeiras se oponían. Este sábado, un tribunal de Rio de Janeiro decretó la suspensión del encuentro, aunque el Tribunal Superior del Trabajo (TST) invalidó dicha decisión este domingo, apenas diez minutos antes del inicio previsto del partido.



Con apenas cuatro jugadores habituales en el once inicial (los centrocampistas Thiago Maia, Gerson y el uruguayo Giorgian De Arrascaeta, además del delantero Pedro), el

Flamengo no se dejó intimidar y dejó claro desde el primer minuto que no renunciaba a la victoria. El Palmeiras se adelantó con un disparo lejano del joven Patrick de Paula en el minuto 54, que rebotó en un defensor flamenguista.

No obstante, los vigentes campeones de la Copa Libertadores empataron un minuto más tarde, cuando Pedro remató dentro del área pequeña un centro desde la derecha de De Arrascaeta. El resultado favorece al líder, el Atlético Mineiro, que este sábado venció por 3-1 al Gremio de Porto Alegre y abre cinco puntos de ventaja sobre el Palmeiras y seis sobre el Flamengo.



DEPORTES Y AFP