Junior en la Libertadores: un grupo envenenado con dos campeones

Junior de Barranquilla, uno de los equipos que muestra mejor presente en el fútbol colombiano, tiene como gran reto para el próximo año encarar la Copa Libertadores y para eso se ha venido reforzando. Sin embargo, el sorteo lo dejó anclado en un grupo bastante difícil, aunque confía en sus aspiraciones.

El conjunto dirigido por Julio Comesaña quedó en el Grupo A junto a Flamengo, actual campeón de la Libertadores; Independiente del Valle, actual campeón de la Copa Suramericana y el G1, que saldrá del ganador entre Carabobo (Venezuela) vs. Universitario (Perú) vs. Cerro Porteño (Paraguay) y E3 ganador ​entre Progreso (Uruguay) vs. Barcelona (Ecuador) vs. Sporting Cristal (Perú).



Tener a los dos grandes campeones de Suramérica es uno de los grandes retos que tendrá Junior de Barranquilla. Para eso se ha venido reforzando de la mejor manera y ha contratado a Didier Moreno, Larry Vázquez y Carmelo Valencia, confirmados.



Sin embargo, al analizar a Flamengo, se encuentran con un equipo tipo europeo. Su técnico es el portugués Jorge Jesus. Tiene futbolistas con un recorrido importante en el Viejo Continente como el arquero Diego Alves, los laterales Rafinha y Filipe Luis, el volante Diego Ribas y su delantero Gabriel Barbosa, quien posiblemente no seguirá en el club.



Por su parte, Independiente del Valle, campeón de la Suramericana, es un equipo de obreros, no hay una máxima estrella, pero sí un plantel lleno de jugadores voluntariosos. No hay que olvidarse que disputó una final de Libertadores contra Nacional, que perdió.



