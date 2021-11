Renato Gaucho no es más técnico del Flamengo

El Flamengo anunció este lunes la salida del entrenador Renato Portaluppi, también conocido como Renato Gaúcho, luego de que el equipo carioca perdiera la final brasileña de la Copa Libertadores 2021 con el Palmeiras el sábado en Montevideo.



"Flamengo informa de que, después de una conversación entre las partes, el técnico

Renato Gaúcho no comanda más el equipo principal", indicó el 'Mengão' en un mensaje en Twitter.



La derrota 2-1 en el principal torneo americano de clubes sentenció la suerte de Portaluppi, de 59 años, cuestionado desde antes por sectores de la prensa y la hinchada por resultados irregulares que prácticamente privaron al 'Fla' de ganar el Brasileirao por tercera vez consecutiva.



Único brasileño en alzar la Libertadores como jugador (1983) y entrenador (2017), ambos con el Gremio de Porto Alegre, donde es leyenda viva, el orientador firmó con los cariocas en julio tras la salida del legendario exgolero Rogerio Ceni.



Aunque su llegada revitalizó el juego de una de las plantillas más poderosas del continente, su Flamengo por momentos tuvo problemas defensivos y de equilibrio, que terminaron por causarle las derrotas en la final de la Libertadores y en semis de la Copa do Brasil ante Athletico Paranaense en octubre.



En los 38 partidos en el sillón rojinegro, Portaluppi registró 25 victorias, ocho empates y cinco derrotas, para un desempeño del 72%. En esos juegos, sus dirigidos marcaron 88 goles y recibieron 32. El cierre de temporada terminó por sepultarlo con el Atlético Mineiro de Hulk y Diego Costa cabalgando hacia el título liguero, con once puntos de ventaja sobre los cariocas.



Floja temporada

Al 'Mengão' le faltan cuatro partidos para terminar el campeonato brasileño, frente a tres del Galo. Para coronarse campeones por primera vez en cincuenta años, a los de Belo Horizonte les basta con que el 'Fla' no venza a Ceará el martes en el Maracaná.



El asistente técnico Maurício Souza dirigirá al elenco en ese cotejo y hasta el final del Brasileirao, afirmó el club en otro mensaje. Salvo por el Campeonato Carioca y la Supercopa do Brasil, ganadas bajo el comando de Ceni, el poderoso Flamengo de 'Gabigol', Giorgian de Arrascaeta, Filipe Luís, Diego Alves, David Luiz, Mauricio Isla o Bruno Henrique seguramente cerrará la temporada 2021 con las manos vacías.



La salida de Portaluppi es el tercer cambio en la dirección técnica del popular equipo de Rio de Janeiro desde que el portugués Jorge Jesus partió para el Benfica de Lisboa en julio de 2020, después de ganar cinco trofeos en trece meses (Libertadores, Brasileirao, Recopa Sudamericana, Supercopa de Brasil y Campeonato Carioca).



Luego del luso llegaron a la 'cidade maravilhosa' el español Domènec Torrent (exasistente técnico de Pep Guardiola), Rogerio Ceni y Renato Portaluppi. Pero ninguno pudo seguir la estela de Jesus, que consolidó el resurgir del 'Fla' en el último lustro, en el que ha sido actor protagónico del fútbol brasileño y sudamericano.



AFP