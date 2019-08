Flamengo, semifinalista de la Copa Libertadores, va contra Gremio

El Flamengo se clasificó este miércoles a las semifinales de la Copa Libertadores 2019 al empatar 1-1 en Porto Alegre en la vuelta de los cuartos de final con el Internacional y hacer valer el 2-0 logrado en la ida.

Un cabezazo de Rodrigo Lindoso en el minuto 62 dejó la eliminatoria completamente abierta, aunque cuando más presionaba el Internacional, en un rápido contraataque, Gabigol puso el empate en el minuto 85 y enterró las opciones gaúchas de lograr la remontada.



Con la clasificación, el Flamengo, que vuelve a disputar una semifinal de la máxima competición continental tras 35 años, deberá regresar a Porto Alegre, aunque ahora para medirse con el Gremio, en busca de una plaza para la final.



El equipo de Rio de Janeiro, campeón de la Libertadores en 1981, apenas sufrió en la primera mitad ante un Inter que se mostró muy nervioso e impreciso.



El Flamengo salió dispuesto a marcar el gol que le diera tranquilidad. Tras el resultado de la ida, un gol de los cariocas obligaba al Inter a marcar 4 para pasar a semifinales. En la primera jugada de ataque, el Flamengo mandó el primer aviso, con un disparo desde fuera del área del uruguayo Giorgian De Arrascaeta que obligó Marcelo Lomba a lucirse.



En la jugada siguiente, Gabigol se quedó sólo ante Lomba, aunque su disparo rozó en el portero local y salió fuera. Las prisas por llegar al área rival perjudicaron al Internacional, cuya primera ocasión no llegó hasta el minuto 42.



El Flamengo impuso su mayor calidad técnica en el centro del campo y por minutos dominó completamente a los gaúchos. Bruno Henrique, con un disparo raso desde fuera del área, estuvo a punto de marcar, aunque Loma se estiró y con la punta de la mano mandó el balón a córner, en el minuto 23.



En el 37, Filipe Luis también intentó suerte desde fuera del área, aunque el portero colorado evitó el tanto. Con un Paolo Guerrero muy bien vigilado, el Inter no se dejó ver en ataque hasta el minuto 42, con un disparo de Patrick desde la media luna que salió fuera. Antes del descanso, Gabigol perdonó nuevamente un gol, al quedarse sólo ante Lomba y mandar fuera su remate.



El técnico local, Odair Hellmann, se lo jugó todo por el todo en la segunda mitad, dando entrada al uruguayo Nico López en lugar de Rafael Sobis y al veloz Wellington Silva en sustitución del lateral Uendel. Con ello, el Inter pasó a tener superioridad en ataque, algo inédito hasta entonces en toda la eliminatoria, y a punto estuvo de sacarle provecho.



En el minuto 62, Andrés D'Alessandro lanzó una falta desde la izquierda del ataque y Rodrigo Lindoso, de cabeza, remató a gol. El árbitro, que consultó el VAR por posible fuera de juego de Patrick en la jugada, lo acabó dando por bueno, llevando los 49.614 espectadores del Beira-Rio, récord histórico del estadio, al delirio.



El Flamengo, hasta entonces muy superior en los 150 minutos de la eliminatoria, acusó el golpe. Empujado por su afición, el Internacional se fue a por el segundo tanto, aunque con más corazón que cabeza y no tuvo ninguna ocasión clara ante Diego Alves. A falta de 7 minutos, Hellmann sacó su última carta, al retirar el central Victor Cuesta para dar entrada al joven talento argentino Martin Serrafiore.



Sin embargo, un balón pedido por Serrafiore en la banda derecha del ataque acabó enterrando cualquier opción local de igualar la eliminatoria. Con todo el Internacional lanzado al ataque, De Arrascaeta robó el balón y lanzó para Bruno Henrique, que se plantó en compañía de Gabigol ante Marcelo Lomba, con la única oposición de Edenílson.



Al entrar al área, Bruno Henrique asistió a su compañero, que a portería vacía puso el empate y sentenció la eliminatoria. El Flamengo se medirá en las semifinales con el Gremio de Porto Alegre, que el martes se deshizo del Palmeiras.



AFP