La Conmebol, que el lunes sorteó las fases previas de las Copas Libertadores y Sudamericana, reveló este martes el cronograma de partidos de las dos competiciones.





En la Copa Libertadores, está fijo en fase previa Atlético Nacional, que deberá enfrentar al ganador entre César Vallejo y Olimpia.



Este partido está confirmado para el 24 de febrero, de visitante, y la vuelta en Medellín el 3 de marzo a las 7:30 p. m.



En esta fase jugarán Cali o Millonarios, dependiendo de quién es el campeón de la Liga este miércoles. Si Cali es campeón va a fase de grupos y Millos enfrentará a Fluminense en Bogotá el 22 de febrero y de visita el de vuelta el primero de marzo.



Si Tolima es campeón, Millos va a fase de grupos y el equipo caleño será el que juegue esta llave, en las mismas fechas.

Copa Sudamericana

En la Copa Sudamericana quedaron establecidas las llaves de los equipos colombianos y ya hay fechas y horarios.



Medellín vs. América el 9 de marzo, 7:30 p. m.

América vs. Medellín el 16 de marzo, 7:30 p. m.



La Equidad vs. Junior, el 10 de marzo, 7:30 p. m.

Junior vs. La Equidad, el 17 de marzo, 7:30 p. m.



